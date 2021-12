Lettera aperta al sindaco di Viterbo sugli spogliatoi del Campo Scuola

NewTuscia – VITERBO – Sono già apparse in passato su numerosi quotidiani e portali della Tuscia e spero lo sia anche la presente, due mie lettere aperte al sindaco di Viterbo in data 24 settembre e 16 ottobre, nelle quali chiedevo delucidazioni circa l’intervento da parte del Comune, di risanamento degli spogliatoi del Campo Scuola di Viterbo, struttura che ospita dal lontano 1960 tutte le più importanti manifestazioni di atletica provinciale, e numerose gare a carattere regionale e nazionale, oltre agli allenamenti delle compagini del capoluogo e delle società dei paesi limitrofi, sprovvisti di tali impianti.

Tali lettere non hanno mai avuto una risposta, come anche è stata ignorata recentemente da parte del Comune ed anche dalla fidal provinciale, la presentazione del libro “La Nostra Storia” che ha celebrato i primi 40 anni di storia e di attività dell’Atletica Viterbo ed i 25 anni dell’Alto Lazio, alla quale erano presenti dei tecnici ed atleti che hanno portato in passato e negli ultimi anni il nome di Viterbo sui gradini più alti in manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale.

Due società che meriterebbero, in virtù del grande lavoro di propaganda dello sport svolto in passato a tutt’oggi, penso maggiore attenzione, anche soltanto avendo la correttezza di rispondere ai quesiti posti, senza polemica alcuna, interessati esclusivamente a vedere completati i lavori di ammodernamento del campo e realizzate tutte quelle migliorie più volte annunciate, oltre magari ad una più attenta manutenzione della pista, delle pedane, delle attrezzature. Noto con molto piacere, leggendo giornalmente tutti i portali della Tuscia, la grande sensibilità dimostrata verso le varie dinamiche dello sport viterbese, da parte del sindaco e dall’assessore allo sport con costanti premiazioni e riconoscimenti a società ed atleti che si sono distinti durante la stagione agonistica, attenzioni giuste senz’altro, che a mio avviso dovrebbero però spostarsi anche verso la soluzione dei problemi ancora non risolti.

Torno sulle dichiarazioni fatte dal sindaco Giovanni Arena dal vicesindaco Laura Allegrini responsabile dell’impiantistica sportiva, dall’assessore allo sport Marco De Carolis il 16 ottobre in occasione della inaugurazione del Murales realizzato al Campo Scuola dagli allievi dell’Istituto Orioli, che hanno voluto nel loro messaggio conclusivo, rassicurare tutti gli sportivi che frequentano il campo comunicando i prossimi lavori di ristrutturazione di fine anno degli spogliatoi. Sarebbe utile sapere in maniera chiara se il riferimento era all’anno in corso poiché tali messaggi si sono già ripetuti più volte negli ultimi anni, anche in occasioni molto più importanti come durante i Campionati Italiani Master di Lanci Invernali organizzati proprio a Viterbo dalla locale società Atletica Viterbo nel 2019 e nel 2021 e che hanno visto il campo ancora privo di questa fondamentale struttura, orfano degli spogliatoi fin dal lontano 2015.

Se fossero state già avviate delle iniziative di cui non siamo a conoscenza ci piacerebbe esserne informati, anche attraverso la stampa rassicurandoci per il prosieguo delle nostre attività che a dispetto del periodo non proprio propizio, per le restrizioni legate alla pandemia, continuano a crescere sia a livello numerico che qualitativo in termini di risultati agonistici.

Il presidente dell’Atletica Viterbo Giuseppe Misuraca