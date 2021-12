L’associazione culturale Viva Tarquinia festeggia il Natale in musica

Il 20 e il 23 dicembre, nelle vie e nelle piazze del centro storico tarquiniese, dalle ore 17, saranno di scena rispettivamente la Cresci Dixie Jazz Band e la Caracca

NewTuscia – TARQUINIA – L'associazione culturale Viva Tarquinia festeggia il Natale a ritmo di musica. Lo farà con due iniziative patrocinate dal Comune di Tarquinia e inserite nel cartellone delle manifestazioni natalizie. Il 20 dicembre sarà di scena la Cresci Dixie Jazz Band, con un concerto itinerante che da piazzale Europa, dalle ore 17, invaderà di note le strade e le piazze del centro storico.

Il 23 dicembre, dalle ore 17, sarà la volta della Caracca, una banda di tamburi itineranti nata ad Ostia nel 2006, che propone un repertorio brasiliano di Salvador, Recife e Rio, con l’obiettivo di coinvolgere gli spettatori, per farli essere parte integrante dello spettacolo itinerante. La band partirà da piazza Cavour per spostarsi e fermarsi nelle principali vie e piazze del cuore antico di Tarquinia, dando vita a diversi momenti musicali.

“Volevamo animare e allietare il Natale tarquiniese e abbiamo pensato di proporre due street band molto apprezzate, che riempiranno di musica l’atmosfera – spiegano dall’associazione culturale Viva Tarquinia -. La Cresci Dixie Jazz Band è stata già nella nostra città e aveva suscitato consensi unanimi per la grande energia ed estrema bravura dei suoi musicisti. La Caracca, con i suoi tamburisti, siamo certi che sarà una piacevole sorpresa”.

Prosegue intanto la raccolta dei materiali fotografici per il concorso “Presepe in famiglia”, patrocinato dal Comune di Tarquinia. “A distanza di qualche settimana dall’apertura delle iscrizioni, gli iscritti sono già un buon numero – concludono dall’associazione culturale Viva Tarquinia -. La partecipazione, libera e gratuita, è aperta a presepi realizzati individualmente o collettivamente, in casa o nelle chiese, da persone di tutte le età residenti a Tarquinia. Si dovrà inviare una email, entro il 6 gennaio 2022, ad ass.cult.vivatarquinia@gmail.com con fotografie (obbligatorie) e video (facoltativo) del presepe, il titolo, il nome dell’autore o degli autori, le dimensioni e il materiale con il quale è stato allestito”.