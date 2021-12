La raccolta fondi a favore della campagna vaccinale anti Covid-19 in Africa. Fai la tua parte, noi la raddoppiamo! 

NewTuscia – Al di là del Mediterraneo c’è un continente dove solo il 7% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino. In quel continente le persone non hanno la possibilità di scegliere e il Covid-19 continua a fare paura. Favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa è un modo per contribuire a mettere in sicurezza i Paesi più poveri del mondo, dove la pandemia si scarica su sistemi sanitari fragili e insufficienti, ma è anche una necessità per neutralizzare il più possibile un virus in fase di mutazione, partendo dal presupposto che nessuno si salva da solo di fronte al Covid-19.

Per questo nasce #CoopforAfrica: una campagna di raccolta fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa che vede le cooperative di consumatori al fianco di tre realtà umanitarie fortemente impegnate nella solidarietà internazionale come l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere.

L’obiettivo della raccolta fondi è quello di superare un milione di euro, una cifra necessaria per vaccinare circa 250.000 persone.

E’ possibile donare alle casse dei negozi 2 – 5 o 10 euro, è disponibile un conto corrente dedicato IT 12 E 02008 05364000106277813, inoltre le donazioni possono essere effettuate su www.eppela.com/coopforafrica.

Tutte le donazioni che verranno raccolte a partire dal 9 dicembre, fino al 9 gennaio, saranno raddoppiate da Coop Unione Amiatina.

Le realtà umanitarie al fianco di Coop

UNHCR – Agenzia ONU per i Rifugiati

UNHCR è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati e di apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore. Lavora in 135 paesi del mondo e si occupa di oltre 80 milioni di persone.

COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

La Comunità di Sant’Egidio è un movimento di laici di ispirazione cattolica, impegnato in attività solidaristica anche in campo internazionale. In Africa è presente in Mozambico, Malawi, Tanzania e Repubblica Centroafricana.

MEDICI SENZA FRONTIERE

Medici senza Frontiere è specializzata nell’assistenza medica in contesti di emergenza e cura ogni giorno, in oltre 80 paesi, migliaia di persone vittime di conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse dall’assistenza sanitaria.