Giovedì 16 dicembre interruzione circolazione veicolare su piazzale Gramsci

L’assessore Allegrini: “La chiusura si rende necessaria per consentire il risanamento di un avvallamento”

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 16 dicembre, dalle ore 8 alle ore 15, interruzione della circolazione veicolare in ingresso su piazzale Gramsci da via della Palazzina, via del Pilastro e piazza della Rocca. Tale interruzione si rende necessaria per consentire il risanamento di un avvallamento. A darne comunicazione ai cittadini è l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che aggiunge: “L’intervento andrà a interessare anche degli impianti di Talete e pertanto è necessario procedere con i lavori esclusivamente nelle ore diurne. La viabilità sarà regolamentata come la volta precedente.

L’interruzione della circolazione sarà indicata agli utenti della strada tramite apposita segnaletica di preavviso che verrà collocata in corrispondenza della rotatoria Ipercoop, su via della Palazzina, al semaforo di via del Pilastro e a piazza della Rocca. I veicoli che salgono da via della Palazzina, all’altezza dell’ingresso principale di Pratogiardino, potranno svoltare a destra su via del Pilastro oppure entrare su piazza della Rocca. Ci scusiamo per gli inevitabili disagi”. In caso di maltempo l’intervento sarà posticipato.