Giovani talenti al Colasanti

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Istituto di scuola superiore G. Colasanti di Civita Castellana chiude l’anno 2021 con grandi soddisfazioni. Quest’anno, infatti, alcuni alunni hanno conseguito il prestigioso Cambridge IGCSE, International General Certificate of Secondary Education. Non si tratta di una semplice certificazione linguistica, ma di un percorso di quattro anni equiparato al diploma inglese: un vero e proprio passaporto internazionale, riconosciuto dalle migliori università e dai principali datori di lavoro nel mondo come attestazione di competenza linguistica a livello accademico. Gli studenti del Colasanti hanno ottenuto il titolo dopo aver studiato in inglese, supportati da docenti madrelingua, ben tre discipline inserite nel curricolo del Liceo Classico e Scientifico e, naturalmente, dopo il superamento del relativo esame. I numeri dell’Istituto civitonico, inserito nella rete delle scuole Cambridge già dal 2018, parlano di una scommessa vinta: 82 alunni iscritti distribuiti tra liceo Classico e Scientifico, 8 sessioni di esami organizzate, 75 studenti già certificati, di cui 23 promossi con il punteggio massimo A*.

A brillare, però, sono anche gli ex alunni. Tre studenti diplomati all’Istituto Odontotecnico da questo autunno sono tornati nella loro scuola come docenti per insegnare modellazione odontotecnica alle nuove leve. Sia gli studenti neodiplomati che i giovani docenti saranno presenti sabato 18 dicembre alle 15:30 in occasione dell’Open Day della scuola.