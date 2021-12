Costituita a Civita Castellana la 1°Comunità Energetica della Tuscia

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. Transizione energetica e sviluppo sostenibile: questi sono i pilastri su cui ricostruire una visione comune per la produzione e il consumo dell’energia e in questa direzione vanno i progetti delle Comunità Energetiche, tra i quali, dallo scorso 15 Ottobre, figura anche la 1°Comunità Energetica della provincia di Viterbo: Civita Castellana Solare, powered by Ecocirioni

Ma cos’è e come funziona una comunità energetica?

Le comunità energetiche sono, in sostanza, delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione di energia elettrica, realizzata mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili, nel nostro caso utilizzando impianti fotovoltaici. L’energia prodotta dagli impianti sarà consumata “sul posto”, oppure stoccata in sistemi di accumulo, e gli impianti saranno comunque connessi alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la stessa cabina di trasformazione a media/bassa tensione da cui la comunità energetica preleva anche l’energia di rete.

Quali sono i vantaggi di fare parte di una comunità energetica?

I vantaggi di sottoscrivere una comunità energetica sono numerosi: in primis l’abbattimento della componente energia della bolletta elettrica, in quanto produciamo e consumiamo l’energia elettrica all’interno della comunità. Secondo aspetto economico è la riduzione della componente di “dispacciamento” che troviamo nella bolletta, la voce di costo che riguarda il trasporto dell’energia dalle centrali alle abitazioni, ridotta anch’essa per il minor impegno della comunità. Un ulteriore e importante vantaggio economico è rappresentato dall’incentivo che lo Stato garantisce, attraverso il GSE, per ogni kWh prodotta e consumata all’interno della comunità energetica.

In ultimo (ma non per importanza), far parte di una comunità energetica vuol dire contribuire attivamente a perseguire uno scopo socialmente utile di abbattimento delle emissioni di CO2 e quindi lavorare insieme per un futuro che vada verso uno sviluppo sostenibile dell’energia, in una parola GREEN.

Quali sono gli sviluppi futuri della Comunità Energetica Civita Castellana Solare?

Gli sviluppi futuri della comunità energetica Civita Castellana Solare sono infiniti: al momento 4 famiglie hanno costituito il primo nucleo della comunità energetica ma facciamo un appello a tutti i possessori di impianti fotovoltaici o anche semplici consumatori di energia (famiglie, imprese e enti locali) di contattarci

per avere maggiori informazioni sull’opportunità di iscriversi alla comunità energetica Civita Castellana Solare Tel. 3488055431 – info@ecocirioni.it – www.ecocirioni.it

Noi di Ecocirioni vogliamo mettere a disposizione il nostro know-how nel settore delle energie rinnovabili e negli impianti fotovoltaici di ultima generazione per le famiglie, aziende e pubbliche amministrazioni della provincia di Viterbo, Roma e Rieti che intenderanno proseguire nel percorso tracciato dalle comunità energetiche, un percorso virtuoso di transizione energetica volto a preservare l’ambiente per le future generazioni.