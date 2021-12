Ai domiciliari pusher colto in flagranza alla stazione di Montalto di Castro

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – I Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro, nel corso di un servizio perlustrativo preventivo, finalizzato al controllo del territorio in chiave di contrasto alla microcriminalità, hanno notato un ragazzo aggirarsi nei presi della stazione ferroviaria che alla loro vista ha tentato di allontanarsi con fare disinvolto per non destare attenzione.

I Carabinieri lo hanno quindi raggiunto e hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale, trovandogli occultati addosso due panetti di hashish per un peso di 151 grammi; immediatamente il giovane è stato dichiarato in arresto dai Carabinieri della Stazione ed è stata perquisita la sua abitazione dove è stato trovato e sequestrato materiale per il confezionamento della droga. Lo spacciatore è quindi stato posto in regime di detenzio ne domiciliare.