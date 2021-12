NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Adio Provvedi e Filippo Bellisario autori del libro “Altre Strade” ospiti del Museo Naturalistico del Fiore in pomeriggio tematico a carattere ambientale organizzato per Giovedì 16 Dicembre alle ore 18.00 presso il Teatro Boni dal Direttore Dottor Gianluca Forti. Spetterà a Loriano Ronca leggere alcuni brani del libro, intervallando racconti e contributi audio e video. Andrea Massino (chitarra) ed Andrea Caponeri (voce) forniranno il contributo in note sull’evoluzione dei paesaggi culturali.

Gino Iacobelli (editore) e Piero D’Antoni (illustratore) spiegheranno i motivi che li hanno coinvolti ad affiancare gli autori in questo percorso. L’ex Sindaco Tolmino Piazzai ora Presidente dell’Associazione Teatro Boni e l’attuale Sindaco Dottoressa Alessandra Terrosi percorreranno passaggi passati, presenti e futuri che hanno portato il centro altoviterbese a diventare avvenieristico nella programmazione di uno sviluppo ecosostenibile. Partecipazione gratuita (super green pass, e mascherina). Consigliabile prenotazione (0763-733174, 334-1615504, e-mail info@teatroboni.it, www.teatroboni.it