Turismo e cultura: domani terzo show cooking online con blogger e giornalisti

Si prepareranno i “turchetti di Belmonte”, appuntamento alle ore 19,00

NewTuscia – VITERBO – Con la preparazione dei biscotti “turchetti di Belmonte”, che vedrà impegnati 22 giornalisti e blogger di tutta Italia alla scoperta di uno dei dolci tipici della tradizione reatina, si concluderà domani martedì 14 dicembre la serie di appuntamenti con gli show cooking virtuali organizzati dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in collaborazione con l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura”. L’appuntamento per tutti sarà in diretta Facebook alle ore 19,00 sulla pagina Facebook della Camera di Commercio di Rieti Viterbo https://www.facebook.com/cameracommerciorietiviterbo.

Accompagnati da un cuoco esperto che li guiderà nella realizzazione dei gustosi biscotti, i giornalisti e blogger impasteranno dalle loro cucine, in collegamento Zoom, utilizzando il kit di prodotti tipici recapitati presso le loro abitazioni. Una forma di promozione del territorio attraverso le ricchezze enogastronomiche che sta ottenendo sempre più successo, anche grazie alla cassa di risonanza rappresentata dai social network, soprattutto Facebook e Instagram, oltre che dai sempre più numerosi siti, blog e trasmissioni televisive che si occupano di cucina.

Per chi volesse cucinare in diretta insieme ai protagonisti di questo terzo appuntamento, preceduto dalla realizzazione della “zuppa di castagne e cicerchie” e dalle “fregnacce alla sabinese”, la ricetta e gli ingredienti da procurarsi per realizzarla sono visionabili sulla pagina Facebook camerale.