Teatro Caffeina, appuntamento con “Love letters”

NewTuscia – VITERBO – Appuntamento al Teatro Caffeina di Viterbo, domani alle 21.00 con lo spettacolo teatrale “Love letters” (ingresso libero).

A salire sul palco del teatro sarà questa volta il turno di Annalisa Canfora e Lorenzo Gioielli. I due attori saranno impegnati con “Love letters”, un’opera teatrale del drammaturgo statunitense A. R. Gurney, che ha debuttato a New York nel 1988 e che vede per protagonisti Andrew Makepeace Ladd III e Melissa Gardner, due vecchi amici d’infanzia che provengono da famiglie molto agiate e che da oltre cinquant’anni si scambiano lettere e messaggi.

Un’altra occasione, per la rassegna di eventi “Teatro è Democrazia”, organizzati presso il Teatro Caffeina di via Cavour, per riscaldare l’atmosfera viterbese con appuntamenti culturali e spettacoli di altissima qualità. Il successivo appuntamento sarà quello del 15 dicembre, alle ore 18.30, con la presentazione del libro “La partita del secolo” di Riccardo Cucchi (ingresso gratuito). Per l’occasione, l’autore sarà intervistato dal giornalista Giorgio Renzetti, moderatore dell’evento.

Per maggiori informazioni sugli spettacoli e contatti: Tel.: 351 70 32866; Mail: compagniassociazione@gmail.com

Teatro Caffeina