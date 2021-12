Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Mercoledi’ 15 dicembre alle ore 16, nella splendida cornice della Sala Conferenze del Palazzo Vescovile, nel centro storico, si terrà il Convegno promosso dall’ Universita’ delle Tre Età e dalla Rivista Il Centro Italia su “Tradizioni, cultura, religiosità e festività natalizie nella città di Orte .. quarantacinque anni di giornalismo tra cronaca e storia, per un nuovo Rinascimento”, riservato ai soci dell’UNITRE.

Con la traccia del mio libro “Viaggiando…. nell’Avvenire del Centro Italia, storia e cronaca di un nuovo Rinascimento”, insieme a Vincenzo Cherubini, il parroco don Maurizio Medici, l’assessore comunale alla Cultura Filippo Gianfermo, l’editore Luigi Ceppari ed i soci dell’Università delle Tre Età e con l’apporto di cultori di storia locale, indagheremo sulle radici del passato, remoto e più recente, su fatti di storia e cronaca, confrontandoli con l’esperienza presente, nella prospettiva di dar vita ad un nuovo rifiorire di vita sociale economica, formativa e lavorativa , di un’ecologia e di un umanesimo integrale, di cultura del vivere, tale da ripercorrere un nuovo Rinascimento, in una prospettiva di crescita integrale futura per le generazioni giovani e meno giovani.

Tra l’altro sveleremo i contenuti di un testo inedito di un appassionato educatore e storico su “Natale di altri tempi”, con interessanti parallelismi e confronti con il presente .

Sara’ un pomeriggio di intensa partecipazione culturale, con la traccia dell’edizione rinnovata del libro “Viaggiando…. nell’Avvenire del Centro Italia, storia e cronaca di un nuovo Rinascimento”, che intende ripercorrere, insieme ai lettori, oltre quarant’anni di esperienza e di servizio giornalistico, riproponendo alcuni tra i più significativi articoli scritti negli anni per l’edizione domenicale di “Avvenire” Lazio7, dal 1977, per il periodico “L’Alto Lazio” e “Il Centro Italia” dell’amico prof. Luigi Ceppari, per le riviste nazionali “Voyager, ai confini della conoscenza“ con Roberto Giacobbo, “Viaggiando, il mondo nelle mani”, e, più recentemente per i quotidiani on line www.newtuscia.it dell’amico Gaetano Alaimo e www.futuroeuropa.com, per il periodico “Rotarianamente” del Distretto “Rotary Italia 2080 Roma Lazio e Sardegna” e per le Riviste Aziendali “Viaggiando in Autostrada”, “Autostrade Cronache” e “Autostrade Informa”.