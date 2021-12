Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 14/12/2021

Viterbo

Giornata cara tterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +1°C e +11°C.

Lazio

Giornata all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne nel corso della giornata, possibili innocui addensamenti sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio.

Stabilità piena al mattino con banchi di nebbia lungo la Pianura Padana; al pomeriggio atteso un transito di nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Cieli in prevalenza soleggiati al mattino su tutti i settori; al pomeriggio nuvolosità alta in transito su Toscana e Marche, nessuna variazione prevista altrove. In serata ancora tempo asciutto con cieli poco nuvolosi sulle regioni centrali. Maggiori aperture attese nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate precipitazioni tra Irpinia e Basilicata; al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con maggiori addensamenti tra Molise e Campania. In serata stabilità diffusa con ancora isolate nevicate sulla Basilicata oltre i 1300 metri. Fenomeni in esaurimento nella notte.