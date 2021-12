“Il Pittore delle Stelle” Ottavio Fabbri. La mostra personale a Palazzo Cozza Caposavi a Bolsena

NewTuscia – BOLSENA – Domenica 19 dicembre alle ore 18:30 presso Vesconte – Palazzo Cozza Caposavi si inaugurerà la mostra d’arte “STARDUST ON THE LAKE” di OTTAVIO FABBRI – IL PITTORE DELLE STELLE.

L’inaugurazione sarà l’anteprima della mostra che si terrà dal giorno 28 dicembre 2021 al giorno 8 gennaio 2022.

“We are all made of dust but is stardust” (Siamo tutti fatti di polvere, ma polvere di stelle)

È su questo concetto che si sviluppa l’arte di Ottavio Fabbri. Un artista abituato a pensare in grande e che non si accontenta di dipingere su una tela qualunque, perché quell’angolo del cosmo deve, e può, essere rappresentato ovunque: su una tela, come su un abito o su un’auto.

“Accontentarsi” non fa parte della sua arte e del suo stile, che prendono vita dal suo essere estremamente curioso. Una curiosità che da sempre lo ha indotto a osare e spingersi oltre, a toccare il cielo con un dito, a circondarsi di stelle.

Figlio del noto editore Dino Fabbri (Fratelli Fabbri Editori), Ottavio ha una duplice valenza artistica perché oltre a possedere il talento delle linee e dei colori è anche regista. Ha, infatti, realizzato diversi documentari che hanno segnato il suo ingresso nel mondo dei cinema, divenendo, in breve, assistente volontario di un maestro del cinema mondiale: Luchino Visconti.

Fabbri ha diretto alcuni docufilm di successo come Banana Republic con Lucio Dalla e Francesco De Gregori, Speed Fever con Niki Lauda e Viaggio d’amore con Omar Sharif e Lea Massari. E diversi altri.

Sul piano artistico, i suoi dipinti lo hanno portato a collaborare con diversi personaggi del mondo dello spettacolo. È stata, ad esempio, creata una linea di moda ispirata alla sua pittura e dal titolo “Stars&Stars”, con testimonial Sharon Stone.

Nel 2017 la prestigiosa casa automobilistica inglese Rolls Royce ha realizzato i tetti interni delle proprie automobili ispirati ai suoi dipinti.

Recentemente, traendo spunto dalla sua arte, in occasione della fashion week di Milano, Chiara Ferragni e Nicole Kidman hanno presentato la sfilata “Starry Night”.

Reduce da una recente visita in Vaticano, dove l’artista è stato ricevuto da Papa Francesco (che ha aggiunto alle Collezioni Pontificie Vaticane un suo quadro dal titolo “Riveder Le stelle”), il maestro Fabbri sceglie la Tuscia quale ultima tappa di fine 2021 e inizio anno nuovo.

Ottavio Fabbri

Instagram https://www.instagram.com/ottaviofabbri/

La mostra

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 18:30 di domenica 19 dicembre presso Vesconte – Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena (VT).

È obbligatorio per l’accesso alla mostra esibire il GREEN PASS.

Apertura della mostra: dal 28 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022.

In Collaborazione con:

Comune di Bolsena

Con il patrocinio di:

ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane).

Partner: Social FabLab, Azienda Ciù Ciù, Archeoares, Artsitaly, Andrea Caporali Foto e Visual Equipe Eventi.