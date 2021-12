A Gradoli “Uno Spritz a teatro 2”

NewTuscia – GRADOLI – Mercoledì 15 dicembre ore 18,30, al Teatro comunale di Gradoli, ritorna l’appuntamento “Uno Spritz a teatro” Si tratta di un incontro importante, un appuntamento ricorrente dedicato ai giovani, un modello originale per ampliare il pubblico rendendo protagonisti i giovani. Con un buon aperitivo il teatro apre ai giovani, per ascoltare letture tematiche, parlare degli spettacoli in programma, del mestiere dell’attore e non solo.

All’incontro partecipano il suo direttore artistico, Gianni Abbate e Ennio Cuccuini, attore e collaboratore storico del Teatro Null. “In questi incontri ci rivolgiamo principalmente ai giovani” – dice il suo direttore artistico Gianni Abbate – “Anche perché si sa quanto sia difficile levarli da un piccolo schermo e portarli a teatro. Ma riuscire a farli entrare, anche per la prima volta, in teatro, soprattutto un piccolo teatro, potrà dare loro la sensazione e la soddisfazione di aver scoperto un tesoro. Nel teatro un giovane può ritrovare quella magia e quell’incanto perso, non solo, deve essere un luogo dove fare amicizia, scambiare idee e dove si potranno conoscere personalmente gli attori che poi dal palco ti faranno emozionare, riflettere e divertire. Lasciarsi trasportare, lasciarsi avvincere, concedendo alla propria immaginazione di creare una storia insieme a noi attori. In questo secondo incontro si parlerà anche dei prossimi spettacoli, ovvero la danza con “OffPrint” venerdì 17 dicembre e a seguire “Alla scoperta della mitologia greca” domenica 19, quindi si parlerà di cos’è la danza contemporanea e di quanto siano ancora così vicini a noi i miti greci. Gli dei dell’Olimpo, gli eroi greci, le loro gesta hanno lasciato segni indelebili in tutti i campi della cultura e per molti secoli fino a noi, hanno arricchito non solo la poesia, il teatro, la narrativa, ma anche l’arte e la musica. Vi aspettiamo al Teatro Farnese e vi assicuro che non ve ne pentirete!” L’incontro è gratuito, l’aperitivo organizzato dal Bar Gelateria La Terrazza, è a consumazione. Info 3471103270 – iportidellateverina.it.