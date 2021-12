Corso base e di aggiornamento di Confartigianato Viterbo per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze 

NewTuscia – VITERBO – Confartigianato Imprese di Viterbo ha in programma per il prossimo 17 dicembre un percorso formativo obbligatorio per addetti alla prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. che impone al datore di lavoro di designare “preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. La formazione sarà erogata in un’unica sessione formativa ed impegnerà solo una giornata.

Il corso si pone l’obiettivo di formare i soggetti che in azienda saranno addetti alla squadra emergenza, fornendo loro una conoscenza teorica e pratica. Al termine dell’attività formativa i partecipanti saranno in grado di conoscere i concetti teorici legati alla combustione e all’incendio, le motivazioni relative al perché si sviluppa un incendio, i concetti pratici con le procedure più idonee per intervenire in caso di emergenza/incendio e le caratteristiche dei mezzi di estinzione.

In seguito al superamento delle verifiche finali di apprendimento delle competenze verrà rilasciato un attestato di partecipazione con valore legale che darà diritto a ricoprire l’incarico previsto dalla normativa vigente.

La formazione in presenza, sarà a numero chiuso e verrà gestita nel pieno rispetto delle misure in vigore per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19.

I partecipanti, per accedere, saranno tenuti ad adeguarsi alle misure di anticontagio da Covid – 19 previste dalla normativa che verranno comunicate preventivamente agli scritti, per garantire l’accesso in sicurezza.

Per ulteriori informazione ed iscrizioni, si invitano gli interessati a prendere contatto con l’ufficio Ambiente & Sicurezza ai numeri 0761-337942/12.