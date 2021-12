“Viterbo con Amore”, domani la presentazione delle iniziative natalizie

Lunedì 13 dicembre alle ore 12,30 nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, verranno presentate le iniziative promosse dall’associazione Viterbo con Amore nell’ambito del Natale a Viterbo. Saranno pertanto illustrati i dettagli dei seguenti appuntamenti: Natale con Amore (18 e 19 dicembre), La notte del Gospel (27 dicembre), La Befana a Pianoscarano (4 gennaio).

Interverranno alla presentazione:

Giovanni Maria Arena sindaco di Viterbo

Alessia Mancini assessore allo sviluppo economico, alle attività produttive e al centro storico

Marco De Carolis assessore alla cultura e al turismo

Domenico Arruzzolo presidente Viterbo con amore

e i rappresentanti delle realtà coinvolte nelle iniziative

“Natale con Amore”, che si svolgerà il 18 e 19 dicembre dalle 22:45 in piazza Fontana Grande, prevede stand gastronomici e caldarroste, con l’arrivo di Babbo Natale a metà pomeriggio, alle 17.

Per il dopo Natale, e anche dopo Santo Stefano, precisamente il 27 dicembre 2021 alle 21:00, “Viterbo con Amore” ha organizzato “La notte del gospel”, con ospiti i J. David Bratton e Virginia Union Gospel Choir, direttamente dagli Stati Uniti d’America. Tale spettacolo sarà aperto dai giovani performer della casa del musical di Viterbo; i biglietti possono essere prenotati e ritirati alla biglietteria del teatro dell’Unione di Viterbo, in piazza Verdi 10.

L’associazione, comunque, si è preoccupata di organizzare anche un evento per l’epifania: il 4 gennaio dalle 15 alle 18, ci sarà la Befana a Pianoscarano che porterà dolci e giocattoli per tutti i bambini. Questa visita avverrà in piazza Fontana del Piano.