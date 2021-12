Scopriamo la Tuscia: le Cascate di Chia e la Torre di Pasolini

Nel giro di poche centinaia di metri sorgono spettacolari questi due monumenti: uno naturale, le cascate di Chia (o di Fosso Castello), l’altro storico-artistico, la Torre di Pasolini (o Torre di Chia).

Le cascate, sulle quali presto sorgerà un parco per i turisti, si formano dal torrente Castello, che dopo aver compiuto vari salti prosegue per diversi chilometri. I salti acquiferi e il letto del fiume vengono accompagnati da uno spettacolare sentiero che, se proseguito fino in fondo, conduce a un’altra perla storica, la Piramide di Bomarzo.

La passeggiata è accompagnata da elementi storico-naturalistici unici: si incontrano cavernette scavate nelle alte pareti rocciose dagli etruschi, oltre che mulini abbandonati e una vegetazione rigogliosa.

Qui fu girata la scena del battesimo di Gesù nel film di Pier Paolo Pasolini “Il Vangelo secondo Matteo”, pubblicato nel 1964.

Proprio vicino alle cascate vi è infatti un castello che fu dimora dello scrittore dal 1970 al 1975: qui egli scrisse diverse opere, in particolare Petrolio, l’ultimo romanzo rimasto incompiuto per la morte prematura dell’autore. La famosa Torre di Chia fa parte del Castello di Colle Casale, eretto già nel medioevo.