Romoli: “Per amministrare la Provincia è fondamentale ascoltare gli amministratori locali, conoscere il territorio e il funzionamento della macchina amministrativa”

Non può esserci macchina amministrativa che funzioni senza dialogo e confronto. Né senza un’adeguata conoscenza del territorio e dei meccanismi che la regolano, che differiscono molto da quelli dei Comuni. In questi giorni sto infatti incontrando molti amministratori locali della Tuscia, cosa che peraltro ho sempre fatto da quando ho deciso di mettermi al servizio delle istituzioni. Per ascoltare le loro necessità, i loro problemi e comprenderli. Perché la comprensione è sempre il primo passo per risolverli.