Primati provinciali per gli atleti della Finass Viterbo e dell’Alto Lazio

NewTuscia – Sono state aggiornate recentemente da parte della fidal di Viterbo, in base ai risultati conseguiti dagli atleti delle società della Tuscia durante la stagione agonistica 2021, le graduatorie provinciali delle varie categorie oltre agli All Time assoluti maschili e femminili, e cioè le migliori 10 prestazioni di sempre nelle gare olimpiche ufficiali. Numerosi i primati conseguiti dagli atleti della Finass Assicurazioni Viterbo e dell’Atletica Alto Lazio, a dispetto della stagione agonistica che ha presentato nuovamente numerose difficoltà organizzative legate alla pandemia da Coronavirus, che confermano il buon lavoro svolto dagli stessi per tutto l’anno con i propri allenatori al Campo Scuola di Viterbo.

Nelle categorie giovanili primato provinciale per Enrico Bossi nel tetrathlon Ragazzi con 2287 punti e primato anche per Andrea Spitinell’Esathlon Cadetti con 3051 punti. Negli Allievi Giuseppe Guerra realizza col Disco da 2 Kg. 36,70m., Elena Vergaro nelle Allieve corre i 400m. in 58”61, i 100Hs ad h. 0.74 in 14”24 e ad h. 0.84 in 14”72, Erika Ciatti porta il primato Juniores nell’Asta a 2.80. Nelle liste All Time entrano Giuseppe Guerra nel Disco, Elena Vergaro nei 100/200/400/100Hs., Domiziana D’Ottavio nei 100/200/400/400Hs., Valeria Spiti nel Triplo, Erica Ciatti nell’Asta, la 4×100 femminile con Baldassini, Ciatti, D’Ottavio e Vergaro e la 4×400 Allievi con Ercoli, Anselmi, Iannelli e Cianchelli. (G.M.)