Se ne va il primo week-end con le nuove linee guida per le discoteche – BILANCIO

Il bilancio del primo weekend viterbese con le nuove linee guida rese ufficiali dall’ordinanza a firma Roberto Speranza è senz’altro negativo.

Un giudizio non certo soggettivo ma in un certo senso addirittura statistico: sono più i locali della Tuscia che hanno deciso di tenere chiuso rispetto a quelli che hanno tenuto aperto adeguandosi alle nuove condizioni imposte.

I maggiori colossi della vita notturna della provincia di Viterbo hanno ritenuto che il normale svolgimento della serata non sarebbe stato attuabile sulla base delle nuove restrizioni. Alcuni hanno per giunta già reso noto che tale chiusura si prolungherà almeno fino ad anno nuovo, con una rinuncia che pertanto comprende anche la fruttuosa serata di Capodanno.

Una batosta certo non leggera per un settore già ampiamente danneggiato nel corso degli ultimi due anni. Una batosta che per i proprietari è quasi “una presa in giro”, poiché il governo, invece di assumersi le proprie responsabilità obbligando a chiudere, avrebbe messo i lavoratori in condizione di non poter lavorare.