Lazio in zona gialla? Non ora: è tra le zone con maggior copertura vaccinale

Negli ultimi giorni si era parlato della possibilità di vedere Il Lazio tornare di nuovo in zona gialla, soprattutto per quanto riguarda il periodo delle festività natalizie. Eppure, come sottolineato nei giorni scorsi anche dall’assessore alla sanità Alessio D’Amato, tale rischio rimane per ora moderato, e ciò confermato anche dal report di venerdì dell’ISS.

Il Lazio è attualmente tra le regioni, non solo italiane ma europee, con maggiore copertura vaccinale, e pertanto, considerato il richiamo della terza dose in vista per tutte le fasce d’età, si dovrebbe poter riuscire a sfuggire da un doloroso ritorno alle restrizioni.

C’è sì una lieve preoccupazione data dall’aumento di malati nelle terapie intensive, ma considerando che già sono tantissime le prenotazioni per la dose booster, la situazione dovrebbe ristabilirsi a breve.