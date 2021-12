Come è stato individuato Claudio Cesaris, omicida del Prof. Angeletti

Ha fatto scalpore in tutta Italia la notizia dell’omicidio del professore Dario Angeletti. Va comunque sottolineato l’incredibile lavoro delle forze dell’ordine, le quali, in pochissimi giorni, sono riuscite a risalire a Claudio Cesaris, omicida del docente.

Le indagini, partite fin dalla segnalazione del passante che ha rinvenuto il cadavere di Angeletti, si sono concentrate sulle tracce lasciate dalle auto, sui tabulati telefonici e sul vaglio delle telecamere. Di fondamentale importanza è stato peraltro comprendere che il movente non fosse di tipo economico ma passionale.

Ciò che ha portato Claudio Cesaris a diventare il principale indagato è stata la sua comparsa nelle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della riserva naturale alle Saline di Tarquinia. Poi, attraverso la localizzazione del cellulare, si è potuta avere una ulteriore conferma della sua presenza in zona al momento del delitto. Il fatto che la sua auto sia apparsa dinanzi alle telecamere, è solo una certezza in più che può ricollegarsi alle tracce lasciate nel parcheggio in cui si è consumato il delitto.

Le riprese di sorveglianza sono state dunque fondamentali, come fondamentale è stata la presenza di un altissimo numero di videocamere sul posto. Esse lo avrebbero addirittura ripreso anche nei giorni precedenti il crimine, a conferma di come già seguisse il professore.

Il movente passionale individuato in poche ore dalle forze dell’ordine non ha lasciato dubbi sul responsabile dell’omicidio, il quale ha confessato proprio nella giornata di ieri la sua colpevolezza.