I funerali di Fabio Marchetti si svolgeranno domani alle 10:30

Nella notte tra venerdì e sabato si è dovuto tristemente registrare il decesso di Fabio Marchetti, uomo molto noto nel viterbese per via della sua attività nell’autoscuola di piazzale Gramsci e per far parte di una cover band dei Kiss.

La causa della morte è stata attribuita a un malore, dal quale i soccorsi non sono riusciti a salvarlo.

A soli 50 anni abbandona dunque la sua città. Essa, per salutarlo, avrà occasione domani alle 10:30 nella basilica di San Francesco a piazza della Rocca.