Ecosantagata domina il derby con l’orte

Civita Castellana – Netto successo dell’Ecosantagata Civita Castellana nel derby contro la Giovanni Paolo I Orte, valido per la nona giornata del campionato di serie B. La squadra di mister Beltrame strapazza gli avversari con un 3-0 senza possibilità di replica.

L’Ecosantagata scende in campo con quella che ormai si può considerare la formazione tipo: capitan Buzzelli opposto, Cordano palleggiatore, Pollicino e Genna schiacciatori, Buzzao e Simoni centrali, con Pasquini libero. Ma nel corso della partita ci sarà ampio spazio anche per gli uomini della panchina: Petri, Tallarico, Gemma, Mezzanotte e Bazzaro.

Dopo una breve fase di equilibrio iniziale, Civita Castellana costruisce un primo break importante, portandosi a +5 e poi a +7. A metà set l’Ecosantagata ha già la situazione in pugno e prosegue a vele spiegate fino al 25-14 che decreta il cambio di campo.

Secondo set ed è ancora l’Ecosantagata a dominare il gioco. Il primo time-out chiesto dall’Orte arriva sul 9-2 per Civita Castellana, ma neanche la pausa serve a cambiare il trend della gara. I padroni di casa continuano a guadagnare terreno e chiudono con un altro 25-14.

Terzo set, l’Orte prova a reagire, ma l’Ecosantagata è in giornata di grazia e non permette agli avversari nemmeno di sperare in una riapertura del match. Fino a metà set gli ospiti combattono con grinta, poi però Civita Castellana prende il volo e si porta sul 25-13 che conclude una partita a senso unico.

Con questo successo l’Ecosantagata Civita Castellana sale a 17 punti in classifica, al quarto posto provvisorio, in attesa delle gare di oggi pomeriggio.

Ecosantagata Civita Castellana – Giovanni Paolo I Orte 3-0 (25-14; 25-14; 25-13)