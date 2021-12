Una buona Viterbese sfiora il colpo, ma con il Montevarchi finisce 0-0

Maurizio Fiorani

NewTuscia – PONTEDERA – La Viterbese riesce a portare via un punto dallo stadio Mannucci di Pontedera. Dopo un inizio di partita molto difficile per i gialloblù nei primi 25min di gara, dove hanno sofferto l’aggressività dei rossoblù toscani, la squadra gialloblù ha preso le redini del gioco sfiorando la rete in varie occasioni con Adopo nel primo tempo ed un palo in avvio di ripresa con il solito Volpicelli a portiere battuto. La Viterbese ha dato dei buoni segnali di ripresa è mancata solo la rete; finalmente la difesa della Viterbese che non subisce reti. Ora saranno decisive le prossime due gare interne con la Carrarese e la Fermana in chiave salvezza.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

MONTEVARCHI: Giusti, Martinelli, Dutu, Tozzuolo, Lischi, Bassano, Amatucci, Barranca, Mercati Jallow, Gambale.

A disposizione di Mr. Roberto Mariotti : Rinaldi, Achy, Lunghi, Poggesi, Boncompagni, Doratiotto, Intinacelli, Bassano, Mionic

VITERBESE: Daga; Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli, Urso, Iuliano, Megelaitis, Adopo; Volpicelli, Simonelli, Murilo

A disposizione di Mr.Francesco Punzi: Bisogno, Fracassini, Capanni, Errico, D’Uffizi, Volpe, Ricchi, Zanon, Foglia, Marenco, Junior, Alberico

Arbitro: Signor Eugenio Scarpa di Collegno

Assistenti: Signori Antonio D’Angelo di Perugia e Vittorio Consonni di Treviglio

Quarto Uomo: Edoardo Gianquinto di Parma

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° tiro di Simonelli per la Viterbese che viene respinto in fallo laterale da un difensore del Montevarchi

Al 3° affondo di Pavlev sulla fascia destra che crossa un bel pallone in area di rigore toscana, tenta la conclusione in area Murilo, ma la sua conclusione si perde alta sulla traversa.

Al 5° tiro dai 20m di Martinelli per il Montevarchi, il suo tiro si perde alto sopra la traversa.

Al 8° Montevarchi pericoloso con una conclusione dai 20m, il tiro viene respinto da un attaccante rossoblù toscano.

Al 15° calcio d’angolo per il Montevarchi. Traversone in area della Viterbese, ma la difesa gialloblù respinge, la palla giunge al limite. Tiro dai 20m, ma la conclusione si stampa sul palo.

Al 18° tiro di Volpicelli per la Viterbese dai 20m il pallone si perde alto.

Al 20° viene ammonito Pavlev della Viterbese per gioco falloso.

Al 24° conclusione dalla distanza di Jallow per il Montevarchi che si perde alto sopra la traversa.

Al 26° Viterbese pericolosa in attacco con una bella azione corale dei gialloblù, conclusione di Simonelli che esce fuori di poco.

Al 30° viene ammonito Mercati del Montevarchi, per gioco falloso.

La formazione toscana gioca con un gran ritmo e grande agonismo, la Viterbese si difende bene e riparte in contropiede

Al 37° viene ammonito Dutu del Montevarchi per un fallo su Murilo.

Al 38° La Viterbese si divora una rete all’altezza del dischetto del rigore: Adopo di piatto manda incredibilmente fuori.

Al 39° tiro di Volpicelli per la Viterbese, ma la sua conclusione è centrale e viene parata dal portiere del Montevarchi Giusti.

Al 40° parata del portiere Daga della Viterbese su colpo di testa in mischia.

Al 41° tiro di Iuliano dai 20m che si perde alto sopra la traversa della porta toscana.

Al 45° la Viterbese si rende pericolosa con una bella azione corale: cross di Pavlev dalla fascia destra, il portiere del Montevarchi respinge di pugno ed allontana la minaccia.

La prima frazione di gioco è terminata sul risultato di parità a reti inviolate.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 1° Viterbese vicina al vantaggio con Volpicelli che colpisce un palo su una bella conclusione di sinistro a portiere Giusti del Montevarchi.

Al 3° tiro Simonelli della Viterbese parato dal portiere Giusti del Montevarchi.

Doppio cambio nella Viterbese: escono Pavlev, Simonelli per Fracassini e Volpe.

Al 14° Megelaitis cade a terra in area toscana per un contatto con un difensore del Montevarchi, l’arbitro lascia correre.

Al 17° palla perda da Urso della Viterbese per Jallow che entra in area di rigore della Viterbese con conclusione di Jallow, respinta in corner

dal portiere Daga della Viterbese.

Al 22° cambio nella Viterbese: entra Foglia al posto di Iuliano: un centrocampista per un altro centrocampista.

Al 23° punizione per la Viterbese dai 20m per un fallo su Murilo della battuta si incarica Volpicelli tiro di quest’ultimo che viene respinto dalla barriera del Montevarchi.

Il Montevarchi attacca con delle fiammate improvvise in contropiede con il solito Jallow.

Al 30° punizione per la Viterbese dai 20m per fallo su Volpicelli, pallone respinto dalla barriera toscana; i toscani ripartono in contropiede pericolosamente con Jallow con Urso rimasto fermo: per fortuna la difesa gialloblù riesce a mettere una pezza.

Al 38° viene ammonito Fracassini della Viterbese.

Al 39° cambio nella Viterbese: entra Alberico per Adopo.

Al 40° doppio cambio nel Montevarchi: escono Gambale e Carpani; al loro posto entrano in campo Doratiotto e Intinacelli

Al 41° viene ammonito Martinelli della Viterbese per fallo di mano.

Al 43° tiro di Foglia della Viterbese che esce fuori poco.

Dopo 4° minuti di recupero la partita finisce 0-0

RISULTATI DELLA 18 GIORNATA

OLBIA-FERMANA 0-0

MONTEVARCHI-VITERBESE 0-0

CARRARESE-CESENA 1-1

LUCCHESE-GROSSETO 0-0

MODENA-GUBBIO 3-2

PESCARA-PISTOIESE 2-0

SIENA-PONTEDERA 0-1

TERAMO-ANCONA-MATELICA 0-4

VJS PESARO-IMOLESE 0-0

VIRTUS ENTELLA-REGGIANA si gioca domani sera

CLASSIFICA

MODENA 42

REGGIANA 39

CESENA 36

V.ENTELLA 29

PESCARA 28

ANCONA-MATELICA 28

VJS PESARO 24

PONTEDERA 24

SIENA 23

GUBBIO 23

LUCCHESE 23

OLBIA 21

MONTEVARCHI 21

CARRARESE 21

TERAMO 19

FERMANA 19

IMOLESE 18 (-2 PUNTI)

GROSSETO 14

PISTOIESE 14

VITERBESE 12

PROSSIMO TURNO

GROSSETO-OLBIA

VITERBESE-CARRARESE

ANCONA-MATELICA-VJS PESARO

CESENA-SIENA

GUBBIO-MONTEVARCHI

IMOLESE-PESCARA

PISTOIESE-LUCCHESE

PONTEDERA-MODENA

REGGIANA-TERAMO

FERMANA-VIRTUS ENTELLA