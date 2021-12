Battistoni sul reddito di cittadinanza: “Va bene aiutare, ma se c’è lavoro si lavora”

Francesco Battistoni, sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole, nella giornata di venerdì si è detto contrario al reddito di cittadinanza per come è concepito oggi. La riflessione nasce da una mancanza di manodopera, in agricoltura ma anche in altri settori, che secondo lui vedrebbe tra le cause principali proprio lo strumento messo a disposizione della popolazione dal Movimento 5 stelle.

Ciò che non va bene, per il sottosegretario, è il suo funzionamento: “Va bene aiutare i bisognosi, ma se c’è disponibilità di lavoro, si lavora.”

La proposta implicita di Battistoni sarebbe quella di continuare ad aiutare chi non trova lavoro ricevendo sì un compenso da parte dello Stato, ma in cambio di prestazioni lavorative. Perché: “E’ troppo comodo ricevere 800 € stando fermi sul divano.”

Il reddito di cittadinanza, già messo in discussione più volte dalle varie opposizioni, è destinato senz’altro a essere rivisto, in ottica di una ristrutturazione più consona al reale bisogno dello Stato italiano.