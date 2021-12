E’ morto Fabio Marchetti

NewTuscia – VITERBO – Si è spento nella notte a 51 anni Fabio Marchetti, il noto gestore della storica autoscuola a Piazzale Gramsci che porta il suo nome e attiva fin dagli anni Cinquanta di cui recentemente, con la morte del padre, aveva preso le redini.

Le cause della morte sarebbero imputabili ad un malore per cui nonostante i soccorsi non ci sarebbe stato nulla da fare purtroppo.

Lascia due bambini e un grande vuoto per chi lo conosceva e stimava, compresi i membri di una cover band dei Kiss di cui faceva parte