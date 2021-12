Claudio Cesaris confessa: ha ucciso il docente per gelosia

Tutte le ricostruzioni delle forze dell’ordine coincidono con la realtà dei fatti: Claudio Cesaris ha confessato di aver ucciso il docente dell’Unitus Dario Angeletti. La motivazione sarebbe quella che era già stata ipotizzata: gelosia del rapporto tra il professore e la giovane ricercatrice di nome Adriana.

La confessione è stata effettuata oggi al Gip di Viterbo. L’avvocato di Cesaris, il viterbese Andrea Fabbio, tenterà di difendere il suo assistito per mitigare quanto più possibile una pena che senz’altro sarà aspra.

Il racconto di Cesaris, seppure ancora incompleto, ha chiarito le dinamiche principali della situazione: egli non aveva mai conosciuto Angeletti, e si era trasferito a San Martino al Cimino dopo aver lasciato Pavia proprio per questo amore ossessivo che provava nei confronti della giovane, con la quale aveva avuto una storia durata quattro anni negli anni Lombardi.

Il pensionato aveva avuto anche una moglie dalla quale si era separato proprio per via della giovane. L’ossessione era talmente forte da fargli perdere il controllo su ogni cosa: per questo iniziò a pedinarla, a spiarla e a cercare di controllarla quanto più possibile in ogni momento della sua vita.

Dario Angeletti è pertanto morto a causa di un rapporto con cui non aveva nulla a che fare. Il solo fatto di essersi avvicinato alla giovane ricercatrice per lavoro aveva significato nella mente di Cesaris che il docente potesse essere l’ostacolo tra lui e la sua amata. E tuttavia Cesaris sostiene che l’omicidio non sia stato premeditato, ma dovuto a un raptus di gelosia.

Rimangono da chiarire solo i dettagli, come il perché il tecnico possedesse una pistola non dichiarata. Intanto il tribunale ha confermato il fermo del pensionato milanese, attualmente a Belcolle, che appena terminata la convalescenza sarà trasferito nel carcere di Mammagialla.