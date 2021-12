A3 Credem Banca, Maury’s Com Cavi Tuscania in casa con Dist&Log Marcianise

NewTuscia – TUSCANIA – Maury’s Com Cavi Tuscania di nuovo in campo a Montefiascone per la sfida di domani con Dist&Log Marcianise, valida per l’undicesimo turno di andata del girone blu della serie A3 Credem Banca.

La squadra di Sandro Passaro parte con i favori del pronostico, non fosse altro che per il forte divario in classifica: al terzo posto i laziali con 19 punti, contro i 9 raccolti finora dalla matricola casertana, frutto di tre vittorie con altrettante pericolanti (Sabaudia, Galatina e Massa Lubrense). Marcianise che domenica scorsa ha subito l’ennesima sconfitta tra le mura amiche da parte di Ottaviano (0/3).

“Entrambe le squadre arrivano a questo match con alle spalle una settimana complicata -è il commento di Mattia Della Rosa, martello bianco azzurro- il turno infrasettimanale, infatti, ha in pratica sconvolto un po’ i piani di lavoro e quindi sarà una partita tosta, da affrontare con molta attenzione. Punti di forza del Marcianise, il loro opposto Carelli e l’esperienza dei fratelli Libraro”.

Probabile formazione degli ospiti: Antonio Libraro in regia con Carelli opposto, Tartaglione e Enrico Libraro di banda, Ndrecaj e Vetrano al centro, Vacchiano a libero.

Si gioca alle 18 agli ordini dei signori arbitri Pierpaolo Di Bari e Giuseppe De Simeis. Prevista la diretta streaming sul sito Legavolley.tv.

Tuscania Volley