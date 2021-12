Unvs Viterbo, premiata l’atleta dell’anno 2021

NewTuscia – VITERBO – Dopo l’interruzione del 2020 dovuta alla pandemia, quest’anno si è svolta la tradizionale riunione conviviale della sezione di Viterbo “G. Vismara” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport presieduta da Domenico Palazzetti; la riunione è stata organizzata congiuntamente con l’Auto Moto Club Viterbo e con il Vespa Club Viterbo, associazioni sportive che con l’UNVS condividono la sede e gli scopi sociali.

Come di consueto, la riunione è stata pr eceduta da una funzione religiosa presso la chiesa della Sacra Famiglia, idonea a mantenere il dovuto distanziamento. Durante la Messa, a cui ha partecipato anche il Primo Cittadino di Viterbo, il celebrante Don Luca ha ricordando i membri delle tre associazioni scomparsi nel corso del 2021: Renzo Celestini, Mauro Cenci, Ivo Colonna e Renzo Vittorio Colella.

Al termine della funzione la carovana si è trasferita in un noto resort dove, in un piacevole clima di festa, si è svolta la festa del Veterano Sportivo con la premiazione dell’Atleta dell’Anno. L’Unione Nazionale Veterani dello Sport – UNVS, Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI, persegue le sue finalità anche premiando i giovani che emergono con le loro performance ad alto livello, stimolandoli così a migliorare le loro prestazioni per conseguire obiettivi sempre più ambiziosi.

La scelta quest’anno è ricaduta sull’amazzone Noemi Lorenzetti, classe 2007, che nell’ultima stagione agonistica ha sbaragliato tutta la concorrenza conseguendo, prima il Titolo Regionale e poi il titolo di Campionessa Italiana di Addestramento Classico categoria Avviamento Start.

Il Sindaco di Viterbo prof. Giovanni Maria Arena, che non è voluto mancare all’appuntamento, ha consegnato all’Atleta dell’Anno 2021 il prestigioso medaglione messo a disposizione dal Consiglio Nazionale UNVS raffigurante l’Atleta Oliblì nel momento dell’incoronazione dopo la vittoria.

Successivamente il Presidente UNVS di Viterbo Palazzetti e il Mds Alessandro Pica, Presidente della sezione ANSMeS di Viterbo, hanno consegnato la prestigiosa benemerenza di “Ambasciatore della Mission UNVS” ad Alessandro Pacchiarotti, noto atleta viterbese paralimpico che si cimenta in ambito multidisciplinare. La benemerenza è stata assegnata dal Consiglio Nazionale dell’UNVS con la seguente motivazione: Condivide attraverso i suoi primati, l’impegno agonistico e l’esempio sportivo i valori dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport.

Dopo i riconoscimenti UNVS è stata la volta delle due Associazioni Sportive Dilettantistiche che, dopo l’interruzione forzata di tutte le attività nel 2020 dovuta alla pandemia, nel corso del 2021 hanno timidamente ripreso le proprie attività.

Per l’Auto Moto Club Viterbo ha relazionato la segretaria sig.ra Simonetta Amici che ha letto preliminarmente un messaggio di saluto rivolto a tutti i partecipanti del Presidente Salvatore Fratejacci, impossibilitato ad intervenire per improvvisi motivi di salute.

Si è concluso a Viterbo nel mese di settembre con un simpatico incontro conviviale il Gemellaggio con il Club Cames di Spoleto intervenuto con un consistente numero di interessanti veicoli storici. Nel mese di luglio il Club ha organizzato a Ronciglione, per la parte tecnica, la prova di Campionato Italiano di Regolarità turistica su strada per auto, moto e scooter d’epoca. Sono stati letti i risultati dei soci che hanno partecipato alla gara. Inoltre, è stata consegnata una targa al socio Salvatore Calabrese, pilota motociclista, per aver conseguito, in sella alla sua Kawasaki 900 (storica) il 2°posto nel Campionato Italiano di Velocità in Salita.

Il Presidente del Vespa Club Viterbo Palazzetti ha ricordato che il club ha organizzato a Viterbo nel mese di ottobre una due giorni dedicata a scooter vespa provenienti da tutta Italia e denominata “Trofeo Città dei Papi” valida per la Coppa delle Regioni di regolarità a squadre e come prova del Campionato Italiano rievocazioni storiche Vespa.

I soci del Club nel corso del 2021 hanno primeggiato nel campo della Regolarità Vespistica conseguendo per il 2° anno consecutivo il Titolo Regionale a Squadre con i piloti: Leonardo Ialongo, Alessandro e Giorgio Sansavini, Federico Ulisse, Sandro Saveri, Moreno Valeri, Roberto Di Clementi.

Sempre nella regolarità, anche le classifiche individuali vedono: 1° Alessandro Sansavini, 2° Federico Ulisse, 3° Leonardo Ialongo; questi piloti saranno premiati a Pontedera entro il mese di Aprile 2022.

Con il consueto brindisi finale si è conclusa la manifestazione.