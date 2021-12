Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dopo le giornate 16° e 17° girone d’andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Il Monterosi di Mr. Leonardo Menichini recupera un bel pareggio interno per 1-1 con il Catanzaro, dopo aver disputato una bella gara mettendo sotto per gran parte della partita la quotata compagine giallorossa calabrese, che ha esonerato il tecnico Mr.Antonio Calabro ed il suo staff tecnico. La compagine del Monterosi era andata in vantaggio per prima, poi il Catanzaro reagiva e riusciva a pareggiare, su un calcio di rigore molto contestato per un fallo di mano su una conclusione dai 20m dopo una respinta corta della difesa biancorossa del Monterosi.

Nella 17° giornata i biancorossi, in formazione molto rimaneggiata a causa degli infortuni, hanno perduto di misura per 1-0 sul difficile campo della Virtus Francavilla di Mr.Roberto Taurino, giocando una grande gara e sfiorando in diverse occasioni la rete del vantaggio.

I biancorossi del Monterosi stazionano a quota 16 punti in classifica, al quint’ultimo posto, e riceveranno la visita della compagine della Fidelis Andria che è reduce dal successo esterno per 3-2 sul campo del Messina, per poi essere superata tra le mure amiche dal Picerno per 3-2. I bianco-azzurri pugliesi sono attualmente al terz’ultimo posto in classifica a quota 15 punti, in piena zona Play-Out: si tratta di una partita che rappresenta uno scontro diretto salvezza; certo in queste ultime partite hanno pesato molto le assenze specie in attacco di bomber Costantino e di Piroli come perno della difesa biancorossa.

Il Catanzaro, dopo il pari con il Monterosi in trasferta ha visto l’esonero di Mr.Antonio Calabro dalla panchina giallorossa calabrese, al suo posto è subentrato il neo tecnico Vincenzo Vivarini, che ha portato ad una scossa nell’ambiente della compagine giallorossa di Catanzaro, infatti i calabresi si sono imposti per 2-0 in casa allo stadio Ceravolo sul Foggia di Mr.Zeman, con una bella prestazione collettiva della squadra che è sembrata aver ritrovato lo smalto delle migliori giornate.

Nel prossimo turno il Catanzaro sarà impegnato in trasferta sul campo del Campobasso che è reduce dal pareggio interno per 2-2 con la Virtus Francavilla e dallo scivolone esterno per 2-0 sul campo del fanalino di coda Vibonese, una battuta d’arresto pesante che ha frenato i piani di risalita dei rossoblù molisani, che ora stazionano ad appena due sole lunghezze dalla zona Play-Out, a quota 18 punti in classifica.

Il Bari capolista, solitario del girone C, dopo aver battuto in casa per 3-1 il Latina ed aver pareggiato in trasferta 1-1 nella gara del posticipo televisivo con l’Avellino. I biancorossi baresi sono usciti imbattuti dalla insidiosa trasferta di Avellino che rappresentava uno scontro diretto in chiave lotta per il vertice. I biancorossi baresi nel prossimo turno riceveranno la visita del Taranto compagine rossoblù pugliese reduce dalla sconfitta esterna per 3-2 sul campo della Juve Stabia e dal pareggio interno a reti inviolate con il Messina.

Una gara importante per il Bari che punta ad incrementare il suo vantaggio di 5 lunghezze sul Palermo, anche se la partita con il Taranto è sempre una partita delicata in quanto si tratta di un Derby molto sentito nella regione, oltre al fatto che i rossoblù ionici stazionano a 24 punti in classifica ed ambiscono ad entrare nella zona Play-Off.

Il Palermo antagonista della capolista Bari, dopo la sconfitta esterna di misura 1-0 subita sul difficile campo del Picerno, si è subito riscattata vincendo allo stadio Barbera per 2-1 sul forte Monopoli; ora i rosanero siciliani saranno impegnati in trasferta nel derby con il Catania, partita dal grande fascino che fino a pochi anni fa si disputava in Serie A. Il Catania attraversa un momento delicato sia dal punto di vista societario, che di classifica: la compagine Etnea dopo aver vinto in casa per 2-1 con il Potenza, ha perduto di misura 1-0 in trasferta sul campo del Latina, con questa battuta d’arresto la situazione in classifica si è fatta pesante in quanto la zona Play-Out è a soli quattro punti.

Il Monopoli, altra big del girone C, dopo aver superato in casa di misura 1-0 la Paganese ed essere stata battuta sul campo del Palermo per 2-1, riceverà tra le mura amiche il Latina; i pronostici sono tutti per i biancoverdi pugliesi, ma non bisogna mai abbassare la guardia in questo girone, le sorprese sono sempre dietro l’angolo visto l’equilibrio che regna in questo girone.

Il Potenza, compagine rossoblù lucana impegnata nella lotta per la salvezza, dopo la sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Catania per 2-1 ed il pari interno a reti inviolate con la forte compagine della Turris viaggerà alla volta della Campania per affrontare la Juve Stabia. I gialloblù campani sono reduci dal successo interno per 3-2 sul Taranto e dalla imprevista sconfitta per 3-1 sul campo della Paganese. La Juve Stabia staziona a quota 22 punti in classifica, ma se vuole ambire ad un posto nei Play-Off deve cambiare marcia per non perdere contatto con il gruppo di squadre che la precede in classifica, mentre il Potenza deve fare punti per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica.

L’Avellino di Mr.Piero Braglia, dopo aver espugnato per 2-1 il difficile campo della Turris e pareggiato per 1-1 in casa con la capolista Bari, viaggerà alla volta della Calabria per giocare sul campo del fanalino di coda Vibonese. I rossoblù calabresi sono reduci prima dalla pesante sconfitta esterna per 5-2 sul campo del Foggia e successivamente dalla vittoria interna per 2-0 sul Campobasso che ha rilanciato le chances salvezza della Vibonese, che ora dopo aver agganciato il Messina cercherà di fare più punti possibili in casa per cercare di acciuffare il gruppo delle altre pericolanti, la salvezza è ancora possibile vista la classifica ancora molto corta.

Il Foggia di Mr.Zeman, dopo aver strapazzato per 5-2 la Vibonese in casa, è stato sconfitto per 2-0 sul campo del Catanzaro: i rossoneri dopo essere stati penalizzati di ben 4 punti in classifica stazionano a quota 24 punti e riceveranno la visita della Virtus Francavilla; una partita che si preannuncia molto interessante tra due compagini che stazionano nella zona Play-Off del girone e che voglio ritagliarsi un posto importante in questo difficile campionato.

RISULTATI DELLA 16° GIORNATA D’ANDATA

CATANIA-POTENZA 2-1

BARI-LATINA 3-1

CAMPOBASSO-V.FRANCAVILLA 2-2

MONOPOLI-PAGANESE 1-0

MESSINA-F.ANDRIA 2-3

PICERNO-PALERMO 1-0

FOGGIA-VIBONESE 5-2

MONTEROSI-CATANZARO 1-1

TURRIS-AVELLINO 1-2

JUVE STABIA-TARANTO 3-2

RISULTATI DELLA 17° GIORNATA

CATANZARO-FOGGIA 2-0

LATINA-CATANIA 1-0

VIBONESE-CAMPOBASSO 2-0

F.ANDRIA-PICERNO 2-3

PAGANESE-JUVE STABIA 3-1

POTENZA-TURRIS 0-0

TARANTO-MESSINA 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA-MONTEROSI 1-0

PALERMO-MONOPOLI 2-1

AVELLINO-BARI 1-1

CLASSIFICA

BARI 37

PALERMO 32

MONOPOLI 30

TURRIS 29

CATANZARO 28

AVELLINO 28

VIRTUS FRANCAVILLA 27

FOGGIA 24 (-4)

TARANTO 24

PICERNO 23

JUVE STABIA 22

LATINA 20

PAGANESE 20

CATANIA 20 (-2)

CAMPOBASSO 18

MONTEROSI 16

POTENZA 15

F.ANDRIA 15

MESSINA 13

VIBONESE 13

PROSSIMO TURNO

CAMPOBASSO-CATANZARO

MONTEROSI-F.ANDRIA

JUVE STABIA-POTENZA

PICERNO-PAGANESE

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA

CATANIA-PALERMO

MONOPOLI-LATINA

TURRIS-MESSINA

VIBONESE-AVELLINO

BARI-TARANTO