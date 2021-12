Il Punto sul Campionato di Serie C Girone B dopo la 16° e 17° Giornata d’andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia -VITERBO – La Viterbese ha pareggiato 3-3 sul campo della Reggiana sfiorando il colpaccio esterno sul campo della capolista con una bella prestazione. I viterbesi erano andati in vantaggio per 2-0 grazie alla rete di Iuliano al 32° del primo tempo, poi nella ripresa i gialloblù si sono portati sul 2-0 sfruttando un’azione di contropiede magistrale conclusa in rete dal centrocampista Megelaitis al 58° che aveva illuso i ragazzi di Mr.Punzi di poter fare il colpo esterno. Poi sempre nella ripresa i granata su due calci d’angolo, prima con Lanini e successivamente con Sorrentino, su due colpi di testa, mettevano in rete alle spalle dell’incolpevole portiere Daga. La difesa gialloblù non è esente da colpe, gli attaccanti granata sono stati lasciati liberi di saltare indisturbati in area di rigore gialloblù. Poco dopo la Viterbese si riportava sul 3-2 su calcio di rigore per un fallo del portiere della Reggiana Voltolini che atterrava in area Pavlev; del calcio di rigore assegnato dal direttore di gara si è occupato bomber Volpicelli.

Ma la Reggiana si portava in parità sul 3-3 grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo ingenuo in area di rigore commesso dal difensore centrale Martinelli, subentrato nella ripresa. Il calcio di rigore è stato trasformato da Zamparo per il definitivo 3-3.

La Viterbese domenica scorsa ha subito un pesante rovescio interno per 5-2 ad opera dell’Entella: i gialloblù dopo essere passati in vantaggio con una rete del centrocampista Adopo al 12° a causa di un fallo di mano di Urso su un traversone in area l’arbitro concede il calcio di rigore realizzato con Lescano. La prima frazione di gioco terminava con il risultato di 1-1, poi nella ripresa Magrassi in contropiede portava la compagine ligure sul 2-1 al 70° con un gran tiro in diagonale, che non lascia scampo al portiere Daga della Viterbese. I gialloblù si sono riportati sul 2-2 con un gran goal di Volpicelli, ma i liguri si riportano di nuovo in vantaggio con Morosini che in area di rigore della viterbese riusciva a girarsi e a mettere in rete per il 3-2 dell’Entella. Poi i liguri si portavano sul 4-2 su calcio di rigore al 90° con Paolucci per poi chiudere al 94° con Magrassi in contropiede che fissava il risultato sul 5-2.

Una sconfitta pesante per i gialloblù che rimangono soli all’ultimo posto in classifica. Domenica prossima i viterbesi saranno ospiti del Montevarchi, formazione toscana matricola in questo campionato e reduce dalla sconfitta esterna per 3-1 sul campo del Cesena e dal precedente pareggio interno per 1-1 con la Vjs Pesaro.

I rossoblù toscani stazionano a quota 20 punti, in casa sono una formazione temibile che ha piegato formazioni come il Modena per 2-1. Una gara, la prossima, che si prospetta difficile per i ragazzi di Mr.Punzi, che non possono assolutamente sbagliare per non compromettere le flebili speranze di acciuffare la zona Play-Out.

Per questa delicata trasferta Mr.Punzi recupera Murilo che ha scontato la squalifica, mentre ancora nulla per lo sfortunato Riccardo Calcagni operatosi al maxillo facciale per infortunio occorso nella partita con la capolista Reggiana.

L’Entella riceverà in casa la capolista Reggiana: si tratta di uno scontro al vertice, una partita di cartello. Il Modena altra capolista del girone B dopo aver vinto in casa 6-1 con la Pistoiese è andata a vincere soffrendo, proprio nei minuti finali, sul campo dell’Imolese che era andata per prima in vantaggio ed aveva tenuto testa alla forte compagine gialloblù modenese di Mr.Tesser, che proprio nei minuti finali con bomber Bonfanti ribaltava il risultato conquistando tre punti pesantissimi in chiave primato.

Il Modena ospiterà tra le mura amiche il Gubbio di Mr.Torrente, reduce dal pari interno per 1-1 con l’Ancona Matelica e dal successo corsaro per 3-2 sul campo della Pistoiese che ha permesso ai rossoblù umbri di insediarsi nelle zone alte della classifica in piena zona Play-Off.

Il Siena, compagine bianconera toscana, attraversa un periodo nero avendo perso in casa per 3-1 il derby con il Grosseto; i senesi sono stati sconfitti nuovamente in trasferta sul campo dell’Ancona-Matelica per 3-2, che ha certificato la crisi di questa compagine dal rendimento alquanto altalenante. Il Siena sarà impegnato in casa con il Pontedera, formazione granata toscana reduce da due battute d’arresto consecutive: la sconfitta di Olbia per 2-0 e la inaspettata sconfitta interna per 3-0 ad opera del Teramo.

L’Imolese, dopo la sconfitta interna per 2-1 ad opera del Modena e della penalizzazione di due punti inflitta dalla Lega Pro che ha cosi portato i rossoblù romagnoli a quota 17 punti in piena zona Play-Out, saranno ospiti della Vis Pesaro con l’intento d’invertire il trend negativo di questo periodo nero.

L’Olbia dopo aver regolato in casa per 2-0 il Pontedera è uscita sconfitta in trasferta sul campo della Vjs Pesaro di misura 1-0. I bianchi sardi si sono dimostrati forti tra le mura amiche e vulnerabili in trasferta, il prossimo turno ospiteranno in casa allo stadio Nespoli la Fermana che nell’ultimo turno interno ha vinto con un secco 3-0 l’Imolese ed ha perso in modo più che onorevole 2-1 sul campo della capolista Reggiana in 10 uomini e cedendo solo su un calcio di rigore concesso in maniera molto generosa dal direttore di gara.

Il Teramo, dopo la brutta sconfitta per 4-0 di Carrara, si è ripreso alla grande vincendo in trasferta per 3-0 sul sempre ostico campo del Pontedera. Ora i biancorossi abruzzesi riceveranno la visita allo stadio Bonolis di Teramo dell’Ancona-Matelica, una partita importante per entrambe: per il Teramo per cercare di fare punti per uscire dalla zona calda della classifica dopo un periodo difficile dovuto alle note vicende societarie con tanto di sequestro delle quote azionarie da parte della magistratura; mentre per l’Ancona-Matelica per cercare di mantenersi nella zona Play-Off.

Il Pescara di Mr.Auteri, dopo il pareggio interno a reti inviolate con la Lucchese, si è imposto per 2-1 in trasferta sul campo del Grosseto, conquistando tre punti pesanti in chiave Play-Off. Il prossimo turno i biancocelesti pescaresi riceveranno allo stadio Adriatico la Pistoiese, reduce dalla sconfitta interna per 3-2 ad opera del Gubbio.

Un’occasione che non può essere fallita dagli abruzzesi se non vogliono perdere il treno delle grandi. La Lucchese dopo il prezioso pareggio a reti inviolate di Pescara ha visto sospendere la sua partita interna nel derby con la Carrarese; i rossoneri della Lucchese riceveranno la visita allo stadio Porta Elisa di Lucca del Grosseto che dopo la sconfitta interna con il Pescara per 2-1 naviga al penultimo posto, in brutte acque con soli 13 punti in classifica.

Il Cesena, altra big del girone, dopo il successo interno per 3-1 sul Montevarchi ha poi subito una pesante sconfitta per 3-1 sul campo della lanciatissima Virtus Entella, che ha fatto si che il distacco dal duo di testa (Reggiana e Modena) salisse a quattro lunghezze.

I bianconeri viaggeranno alla volta di Carrara ospiti della Carrarese, che in casa riesce quasi sempre a rendere la vita dura a qualunque compagine. Il campionato si avvia al giro di boa, con la fine del girone d’andata tutte le compagini impegnate in questo difficile ed equilibrato raggruppamento stanno serrando le fila per cercare di conquistare più punti possibili in attesa della riapertura del mercato di gennaio dove si cercherà di acquistare dei rinforzi.

RISULTATI DELLA 16° GIORNATA D’ANDATA

OLBIA-PONTEDERA 2-0

SIENA-GROSSETO 1-3

MONTEVARCHI-VJS PESARO 1-1

CARRARESE-TERAMO 4-0

FERMANA-IMOLESE 3-0

GUBBIO-ANCONA-MATELICA 1-1

MODENA-PISTOIESE 6-1

PESCARA-LUCCHESE 0-0

REGGIANA-VITERBESE 3-3

V.ENTELLA-CESENA 3-1

RISULTATI DELLA 17° GIORNATA D’ANDATA

PONTEDERA-TERAMO 0-3

LUCCHESE-OLBIA 1-0

LUCCHESE-CARRARESE SOSPESA

ANCONA-MATELICA-SIENA 3-2

CESENA-MONTEVARCHI 3-1

IMOLESE-MODENA 1-2

PISTOIESE-GUBBIO 2-3

REGGIANA-FERMANA 2-1

VITERBESE-V.ENTELLA 2-5

CLASSIFICA

REGGIANA 39

MODENA 39

CESENA 35

V.ENTELLA 29

PESCARA 25

ANCONA-MATELICA 25

SIENA 23

GUBBIO 23

VJS PESARO 23

LUCCHESE 22 (UNA GARA DA RECUPERARE)

PONTEDERA 21

OLBIA 20

MONTEVARCHI 20

CARRARESE 20

TERAMO 19

FERMANA 18

IMOLESE 17 (-2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PISTOIESE 14

GROSSETO 13

VITERBESE 11

PROSSIMO TURNO

MONTEVARCHI-VITERBESE

OLBIA-FERMANA

CARRARESE-CESENA

LUCCHESE-GROSSETO

MODENA-GUBBIO

PESCARA-PISTOIESE

SIENA-PONTEDERA

TERAMO-ANCONA-MATELICA

VJS PESARO-IMOLESE

V.ENTELLA-REGGIANA