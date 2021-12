Le emergenze ambientali nella Tuscia svelate a “Luce Nuova sui fatti”

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – “La Tuscia è una terra che ha tante valenze ambientali ed il lavoro per prevenire e reprimere i reati legati agli ecosistemi locali è complesso ma siamo sempre pronti p er dovere e per amore di questa terra”.

(GUARDA TUTTA LA DIRETTA)

A parlare è il Col. Marco Avanzo, Comandante dei Carabinieri Forestali delle provincia di Viterbo, che è stato ospite dell’11° puntata di “Luce Nuova sui fatti” dedicata alle “Emergenze ambientali nella Tuscia“. Scopo dichiarato della puntata era fare il punto sulla situazione nel territorio dell’alto Lazio, terra dalle ricchissime bellezze ambientali tra laghi, mare, faggeta, boschi, fiumi e specie animali ma, negli ultimi mesi, oggetto di progetti di impianti fotovoltaici, eolici e geotermici, siti idonei per il Deposito nazionale di scorie nucleari e accoglienza dei rifiuti provenienti da Roma. Il dibattito ha voluto chiarire se queste progettazioni sono realmente nocive per l’ambiente della Tuscia.

Novità di questa puntata è stato l’esordio come co-conduttore di Stefano Stefanini per le puntate di economia e politica.

Luisa Ciambella, consigliere comunale del Pd e da mesi e mesi impegnata nel denunciare i progetti fotovoltaici e di altra tipologia previsti a ridosso di monumenti storici come l’anfiteatro di Ferento, ha criticato il Comune di Viterbo per i ritardi di mesi nell’ufficializzare il no alla realizzazione di impianti nei pressi di siti a valenza archeologica ed ambientale e la Regione Lazio per le scelte di indirizzare i rifiuti romani su Viterbo. “Ho scritto una lettera aperta al sindaco Arena – ha detto Ciambella – per convocare un consiglio straordinario sullo studio del consiglio regionale del Lazio del 2016, con dati fino al 2008 e pubblicato da una rivista scientifica inglese, mostrava che chi vive a meno di 5 chilometri da una discarica aumenta il rischio di cancro ai polmoni del 34% e del 5% alle vie respiratorie con aumento dei ricoveri. Eppure, dice la rivista, questo studio si conosce da 5 anni ma non ha provocato azioni da parte delle istituzioni preposte”.

Quello di Luisa Ciambella è stato un grido d’allarme vero e proprio. Nel corso della puntata hanno espresso la loro preoccupazione anche Silvano Olmi, presidente regionale Fare Verde, che senza mezzi termini ha criticato Roma per l’assenza di ogni azione programmatoria e attenzioni per lo smaltimento dei rifiuti a danno delle altre province e Comuni del Lazio molto più virtuosi. Marzia Marzoli, referente di Italia Nostra Etruria, ha parlato di gravi difficoltà della Tuscia per i progetti di impianti energetici previsti ed ha difeso la lotta dei comitati contro il tracciato verde, ora sospesi, per la Trasversale Orte-Civitavecchia.

Il presidente del Biodistretto Lago di Bolsena Gabriele Antoniella ha descritto il lavoro della sua associazione che punta su una diversificazione delle produzioni agricole senza preconcetti sulla nocciole ma senza l’imposizione dall’alto della monocoltura, mentre Antonella Litta, referente Isde per la Tuscia, ha spiegato scientificamente gli effetti dell’inquinamento ambientale sull’uomo e le criticità che si trova ad affrontare il nostro territorio, in particolare le acque che si trovano nei pressi dei terreni in cui vengono usati molto i pesticidi.

Il professor Andrea Amici, docente di Risorse faunistiche e monitoraggio dei vertebrati, in studio, ha descritto i video che ha portato e che hanno riguardato il rapporto tra fauna selvatica e inquinamento ambientale, ricordando anche criticità riguardanti il difficile rapporto tra lupi e cani ed il proliferare dei cinghiali nel nostro territorio.

Gianfranco Pi azzolla, presidente di Confimprese Viterbo e titolare della rubrica “Economia e dintorni” su “Luce Nuova sui fatti” ha invece spiegato tutti i dettagli del Super Green Pass, entrato in vigore lo scorso 6 dicembre.

Nella seconda parte Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes, ha condotto la terza puntata di “Together“, dedita al sociale, intervistando Marina Cianfarini, neo Caveliere della Repubblica Italiana, impegnata al servizio dei bambini più sfortunati. Insieme a lei sono stati intervistati Vito Ferrante di Afesopsit; Lina Delle Monache, presidente regionale di FederDiabete e Francesco Giannelli Savastano dell’ associazione Cuore di mamma.

Per le rubriche sono andate in onda “Gocce di benessere” di Monica Errani; “Divulgamus” di Andrea Bonifazi; “Pane, amore e psicologia” di Chiara Laratta e “Sociologia della violenza” di Valentina Cipollone.