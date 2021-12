Lazio, Bonafoni: “Pop lancia la due giorni ‘molto pop è tempo di rifiorire'”

NewTuscia – ROMA – “POP idee in Movimento, l’associazione e rete di esperienze e buone pratiche nata nel gennaio 2020 a Roma, torna a riunirsi in una due giorni di idee e confronti per costruire e rilanciare il futuro del Lazio. Tanti gli interventi previsti nel corso di ‘Molto POP è tempo di rifiorire’, tra amministratrici e amministratori, rappresentanti di associazioni e reti di mutualismo, una comunità di forze vive che abitano i nostri territori e vogliono tornare a discutere e confrontarsi su un altro mondo possibile. La due giorni cade in un momento di snodo: a due anni dallo scoppio della pandemia, con in arrivo sia i fondi del PNRR che quelli della nuova programmazione europea, quando manca poco più di un anno alle prossime elezioni regionali. Tutti appuntamenti che dovremo vivere nel segno della lotta per la giustizia sociale e ambientale, con il coinvolgimento dei territori e delle migliori energie della società. L’appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 dicembre al Castello Caetani di Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone.

Chi vorrà potrà seguire a distanza l’assemblea di POP di sabato 11 dicembre alle ore 15 in diretta su facebook.com/pop.movimento“. Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, presidente di POP idee in Movimento.