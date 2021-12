Latte, la Cia di Roma attacca la Regione Lazio: “Tavolo subito con le associazIoni di categoria, ulteriori rinvii sarebbero fatali per la sopravvivenza delle aziende lattiere”

NewTuscia – ROMA – “Chiediamo alla Regione Lazio di prendere visione dell’accordo sul prezzo del latte – stipulato dopo l’intesa formale tra il ministro Patuanelli e l’intera filiera – per confrontarsi con le associazione di categoria dei probremi relativi i costi che affliggono le aziende della nostra regione” . E’ quanto riferisce Riccardo Milozzi, presidente della Cia Roma, che a seguito dell’intesa spera che da via della Pisana ci sia un tavolo con le associzioni legate al settore lattiero. ” La provincia di Roma e il resto della regione occupa migliaia di persone nel comparto, segnato da un crisi profonda dalla quale si potrà uscire con misure di sostegno che vadano ad alleggerire le spese molto alte per energia e consumi da parte degli allevatori – afferma Milozzi-. Motivo per cui chiediamo a gran voce di riunirci intorno a un tavolo con tutte le organizzazioni di categoria e sollecitare la Regione Lazio ad avviare un iter che sconguiri la chiusura di molte aziende, molte delle quali stanno annunciano la fine dell’attività per il 2022. Non possiamo permetterci ulteriori pause, con la regione bisogna trovare una soluzione e , sopratutto, non vogliamo rinviti e spostamenti, sarebbero fatali per la sopravvivenza di tante aziende”