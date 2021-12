L’ARNIES RACCONTA: “La ragazza che amava i girasoli. Dagli orizzonti di Maria Chiara Segato”

NewTuscia – CORCHIANO – Nella giornata di sabato 11 dicembre presso la Chiesa di San Biagio a Corchiano l’Arnies presenta il libro dagli scritti di Maria Chiara Segato. “La ragazza che amava i girasoli”.

Ospiti speciali saranno: Norma Martelli, Claudia Campagnola, Marco Morandi, Alessandra D’Andrea e Mimmo De Mattia.

L’iniziativa vuole essere la testimonianza di un progetto e di un’idea che non ha avuto fine perché attraverso l’Arnies prende vita ogni giorno.

Il libro nasce dai pensieri di Maria Chiara e da quelli di chi le è stato vicino.

Fin da piccola Maria Chiara ha avuto difronte a sé dei principi che l’hanno contraddistinta: nel corso della sua vita ha saputo fortemente dare voce ai diritti di chi non li aveva, ha promosso l’integrazione culturale in un paese che ancora non la accettava, ha in ogni modo incentivato lo sviluppo e la salvaguardia del territorio.

Tutto ciò si concretizza nell’Associazione Arnies no profit della quale era presidente. In seguito alla sua scomparsa la sua famiglia e molto membri della comunità che condividono quei principi e quel modo di essere continuano a dare luce alle sue idee.

Il ricavato della vendita sarà devoluto all’Associazione Arnies.