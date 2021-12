Iniziati i lavori per la sistemazione della pavimentazione in via Tuscia a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Iniziati i lavori per la sistemazione della pavimentazione in via Tuscia. Al momento sono stati interrotti a causa del maltempo, riprenderanno inizio prossima settimana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

A darne notizia è l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che spiega: “I lavori per la ristrutturazione della pavimentazione di via Tuscia riprenderanno non appena il tempo lo consentirà, verosimilmente inizio della nuova settimana. Abbiamo cercato di limitare il più possibile i disagi agli automobilisti, evitando la chiusura della strada. Confidiamo di proseguire con la stessa modalità, ovvero con il solo restringimento della carreggiata, salvo momentanee e inevitabili interruzioni del traffico quando si interverrà nei punti più stretti della strada. L’intervento è a buon punto. I lavori – aggiunge l’assessore Allegrini – tempo permettendo, si concluderanno entro metà della prossima settimana”.