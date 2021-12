Il Punto sulla 10° giornata di Promozione girone A

F.S.

NewTuscia – VITERBO – In vetta non cambia nulla, distanze invariate. Ok la capolista Aurelia Antica Aurelio (28 punti) che passeggia 3- 0 in casa dell’ Atheletic Soccer Academy (15), in rete Fiorini (doppietta) e del giovane Friano (classe 2002).

Corsaro Il Tolfa (24) 2-0 a Pianoscarano (4) con i rossoblu’ troppo inesperti per tenere testa ai quotati avversari, in rete Simone e Matteo Trincia. Il Nuovo Borgo San Martino (21) passa a Canale Monterano (7) 2-1: in rete Esposito Martino e Gabrielli, per i locali Barluzzi.

Il Fregene Maccarese (20) travolge 5-0 il malcapitato Carbognano (15): Mariani (doppietta), Greco, Di Iorio e Scifoni in rete. Il Santa Marinella (19) batte 2-1 il Borgo Palidoro (6).

Parità 1-1 tra il Pescia Romana (16) ed il Ronciglione United (5), Iannilli porta avanti i tirrenici, Adamo pareggia i conti. Bene nel derby la Sorianese (14) che supera di misura 1-0 la Fulgur Tuscania (11), in rete Andrea Moretti.

Rinviata Passoscuro (7) Montefiascone (9)