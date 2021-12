Ecosantagata, arriva il derby con l’Orte

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Aria di derby in casa Ecosantagata Civita Castellana. Domani alle 17 al Palasmargiassi arriva la Giovanni Paolo I Orte, per una sfida tutta viterbese.

Sia i civitonici che gli ortani arrivano alla partita con una sconfitta sul groppone: l’Ecosantagata a Foligno (non senza qualche strascico polemico) e la Giovanni Paolo I in casa contro la Sir Perugia. Immutata, quindi, la situazione dei punti, con Civita Castellana a quota 14, avanti +3 sull’Orte.

Un vantaggio che, unito al tifo del pubblico amico, assicura alla squadra rossoblù il ruolo di favorita, ma non mette al riparo da alcun tipo di sorpresa. Nel corso dell’anno, infatti, l’Orte ha già stupito più di una volta, centrando risultati a sorpresa contro avversarie molto più quotate, e l’effetto derby darà sicuramente una motivazione in più ai biancorossi.

Mister Stefano Beltrame presenta così la sfida: “L’Orte sta dimostrando di essere una signora squadra. Rispetto alle prime in classifica forse pecca un po’ sul piano fisico, ma ha qualità, organizzazione, giocatori di grande esperienza e un palleggiatore veramente bravo. Dobbiamo prendere subito le misure alle loro scelte tecnico-tattiche”.

In più, c’è da considerare il fattore emotivo che un derby porta con sé. “Sicuramente il derby ha sempre un pizzico di adrenalina in più – conferma Beltrame -. C’è quella voglia di dimostrare di essere migliori dell’avversario che è insita in questo tipo di partite e spesso capita che i valori in campo siano più livellati del normale: chi sa gestire meglio l’aspetto mentale, riesce a sopperire a certe carenze. Senza contare che tutte e due le squadre vengono da una sconfitta, quindi abbiamo tutti voglia di vincere e riscattarci”.

“Comunque, derby o non derby, noi dobbiamo pensare al nostro percorso – conclude il mister -. A prescindere dall’avversario che ci troviamo di fronte, abbiamo bisogno di vincere per restare attaccati al treno delle prime. Quello è il nostro obiettivo e non dobbiamo pensare ad altro”.

Ecosantagata Civita Castellana