Astorre: “Bene fondi per minibus e scuolabus elettrici nei piccoli Comuni”

Roma – “L’elettrico è il futuro e, la sfida che dobbiamo raccogliere, è quella di fornire ai nostri cittadini servizi di trasporto sempre più efficienti e sostenibili. Per questo rappresenta un’ottima notizia lo stanziamento di 1,5 milioni di euro, da parte della Regione Lazio, a favore dei piccoli comuni che vorranno acquistare minibus e scuolabus elettrici con la possibilità di utilizzarli anche al di fuori degli orari scolastici. Grazie al Presidente Nicola Zingaretti e all’Assessore Mauro Alessandri per aver pensato e messo in campo questa misura”.