Antiquaviva; “…E la città ancora bruciava…”

NewTuscia – VITERBO -In occasione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, l’Associazione Culturale Antiquaviva è lieta di invitarvi alla presentazione del quaderno di studi e ricerche:

“…E LA CITTÀ ANCORA BRUCIAVA…”

“…fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza”

Alessandro Manzoni

di

GREGORI COSTANTINO, ANTONINI PAOLO

CONCORDIA RENATO, CHIRIELETTI PAOLO

Presso il Museo Civico

Via Falisca, 26 Nepi

Sabato 4 dicembre 2021

Ore 18,00

Il presidente onorario dell’Associazione Antiquaviva

DANIELE SOLDATELLI

Con il Patrocinio del Comune di Nepi e in collaborazione con il Museo Civico.

“Il 12 frimaio del VII anno della Rivoluzione un distaccamento dell’Armata d’Italia agli ordini del Gen. Kellermann viene accolto da una scarica di fucileria dalle mura di Nepi. Ciò che accadrà nelle ore successive assomiglia drammaticamente a tanti altri episodi avvenuti in quegli anni di fuoco; i soldati repubblicani invadono la cittadina, si danno al saccheggio, passano a fil di spada tutti gli uomini che incontrano, sia quelli che vengono trovati con le armi in mano che quelli che vengono presi disarmati. L’episodio più cruento ha come teatro il Duomo della città…”.

INGRESSO LIBERO

Evento in ottemperanza delle norme emanate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19