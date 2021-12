Anpi Orte a congresso presso il Palazzo di Vetro “Sabatino Mele”

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – E’ convocata per domani 11 dicembre alle ore 9,15 l’assemblea congressuale della Sezione di Orte dell’A.N.P.I., intitolata a Tito Bernardini, martire delle Fosse Ardeatine presso la Biblioteca comunale del Palazzo di Vetro “ Sabatini Mele” di Orte Scalo, in Largo Padre Geremia Subiaco, presidente del Comitato per la Ricostruzione.

Il presidente dell’Associazione comunale di Orte dei Partigiani d’Italia Massimo Recchioni invita gli iscritti e tutti i cittadini all’assemblea in preparazione ai congressi Provinciale e nazionale.

Ringraziando per l’invito rivolto, esprimo un pensiero, anche come spunto di dibattito del convegno, che noi come operatori dell’informazione abbiamo il dovere di sollecitare, nel pluralismo delle opinioni tutelato dalla nostra Costrituzione.

I principi di tolleranza, rispetto, solidarietà democratica nelle diversità delle opinioni politiche, che informano da 70 anni la Costituzione repubblicana dovrebbero essere ormai assimilati nella vita personale e sociale di tutti i cittadini, ma spesso i fatti di aggressioni violente tra giovani di diverse “ispirazioni ideologiche” danno l’idea di come i principi di tolleranza e concordia non siano ancora stati integralmente recepiti da alcuni singoli cittadini e da formazioni politiche estremistiche.

La Carta fondamentale, frutto del sacrificio di tanti Martiri della Libertà, afferma – a tutela dei diritti e dei doveri dei singoli cittadini -elettori e delle formazioni sociali come i partiti politici e movimenti alla partecipazione alla vita politico amministrativa del Paese – che la tolleranza, lo spirito democratico, una concordia a tutela dell’Unita’ Nazionale, la lealtà e la trasparenza, il rispetto delle diversità, la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza, la lingua, le fede religiosa, l ‘orientamento politico siano alla base dell’azione dei partiti e di chi si pone davvero (e non falsamente) al servizio della collettività.

In particolare pensiamo che il metodo democratico e “antifascista” si concreti sia nell’individuare atteggiamenti antidemocratici intolleranti ed oltremodo violenti, che nella capacità di dare concretezza alla forza e alla solidità che ormai gode la democrazia repubblicana fondata sulla Costituzione, solidità che, nella diversificazione delle opinioni è emersa nella lotta alla pandemia su questi anni.

In particolare le sfide attuali ci impongono, ciascuno nel proprio ambito di azione, di dare soluzioni concrete alla base popolare, all’equilibrio tra diritti e doveri su cui si fonda la Repubblica, alla creazione di opportunità di impresa e lavoro, di razionalizzazione dei servizi pubblici e del miglioramento della qualità della vita nella città e nei paesi ove gli elettori pongono con il loro voto, chi governa e chi controlla e stimola dall’opposizione l’attrazione di programmi elettorali realizzabili, che contengano progetti e risorse economico-organizzative per realizzarli.

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha più volte affermato che la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica, con i nuovi strumenti di comunicazione sociale, e degli elettori, specie giovani, agli appuntamenti elettorali comunali, regionali e nazionali o referendari, dipenderà’ dalla capacità degli attori politici di svolgere attività politica basata sulla “tolleranza” delle diverse idee ed opinioni, allo svolgimento di “rispettose anche se aspre campagne elettorali”, ove ogni forza politica che si richiama alla Costituzione ed ai suoi principi fondamentali possa dialogare con la base elettorale e le altre liste in competizione democratica con argomentazioni realistiche e concrete per convincere alla partecipazione al voto come strumento primario di scelta di uomini, donne e programmi in grado di ben amministrare la cosa pubblica.

Oltre a tutelare la partecipazione democratica di partiti, liste e candidati legati a programmi chiaramente illustrati agli elettori, altrettanto chiaramente la Costituzione e le leggi penali ad essa collegate vietano l ’ apologia o il tentativo di ricostituzione del partito fascista (la carta parla nelle disposizioni di attuazione del disciolto partito fascista) dei metodi di azione politica antidemocratica che ormai dovrebbero essere definitivamente abbandonate e ripudiate da forze politiche che agiscono in un ordinamento fondato su solide basi partecipative e repubblicane .

Gli organismi dello Stato – Forze dell’Ordine presenti in ogni comune, Magistratura, gli apparati di vigilanza e controllo – che vigilano sulla tutela dell’ordine democratico, siamo sicuri, faranno sino in fondo il loro Dovere.

Anche le forze politiche locali e nazionali hanno il dovere di non istigare i propri aderenti ed attivisti alla violenza e intolleranza verso gli “avversari politici” o le minoranze i “diversi” che si trovino in un determinato contesto sociale.

Oltremodo tutto il mondo della politica, nazionale e territoriale, ha il dovere di individuare, prevenire e isolare nei confronti all’opinione pubblica, e per i casi più gravi, segnalare agli Organi preposti gesti, parole, istigazioni alla violenza o “condotte”, pratiche di violenta affermazione di idee, contrarie allo spirito della Costituzione Repubblicana.

Con questi auspici auguriamo buon lavoro all’Anpi di Orte, augurando l’instaurazione di un sano rispettoso dibattito trat tutte le forze politiche per la crescita dei nostri territori e dell’Italia, impegnata da protagonista nell’Unione Europea. A breve il parlamento sarà chiamato ad una importante revisione costituzionale, inserire negli articoli 9 di tutela del paesaggio e 41 della disciplina delle attività economiche la tutela migliorativa dell’ambiente e della salute pubblica: queste le nuove sfide ed i progressi della nostra Costituzione, che idealmente e concretamente e’ davvero una delle più avanzate del mondo.

Auspicando la più ampia partecipazione delle forze politiche ed economiche cittadine, formuliamo l’augurio di Buon lavoro al congresso dei Partigiani d’Italia, un utile strumento per concretizzare i principi democratici e partecipativi più diffusi nel nostro popolo, specie tra i giovani.