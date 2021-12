L’ipotesi: Angeletti ucciso a Tarquinia per la gelosia di Cesaris, incastrato dalle telecamere

Proseguono senza sosta le indagini atte a chiarire definitivamente dinamica e movente dell’omicidio del professore dell’Università della Tuscia, Dario Angeletti. Perquisizioni, interrogatori e vaglio di telecamere e tabulati telefonici portano a pensare che l’assassino debba essere stato Claudio Cesaris, ex funzionario tecnico dell’università di Pavia; l’uomo, cardiopatico, si trova ricoverato nel reparto di medicina protetta a Belcolle fin dalla prima perquisizione dei Carabinieri alla sua casa a San Martino.

Il presunto omicida potrebbe avere agito con un movente passionale: sembra fosse ossessionato di una ricercatrice che da Pavia si trasferì a Tarquinia, con la quale Angeletti aveva creato un’amicizia; la gelosia potrebbe essere stata la causa in grado di scatenare la furia omicida nell’animo di Cesaris.

Esclusi infatti i moventi economici, si è indagato negli ultimi giorni proprio sull’ambito delle relazioni interpersonali del docente.

L’assassino, stando a quanto ricostruito, dovrebbe avere inseguito il docente dell’Unitus, che era in pausa pranzo nella riserva naturale per cui lavorava, fino al parcheggio tra le Saline e il Porticciolo, luogo in cui avrebbe fatto partire l’aggressione che ha portato in ultimo al decesso della vittima. Non è ancora stato chiarito se per via del colpo d’arma da fuoco o per una successiva aggressione fisica.

I vicini di casa del paese in cui il tecnico veniva saltuariamente a vivere, San Martino al Cimino, confessano che sarebbe stato impossibile pensare il sessantottenne in grado di compiere un atto simile: viene infatti descritto come educato e riservato. Si sa che Cesaris proviene da Dresano, vicino Milano, e che frequentò liceo scientifico e università a Pavia.

Il motivo principale che ha portato all’accusa è stata la comparsa della sua auto nei filmati delle videocamere di sorveglianza proprio nei minuti in cui si è consumato il delitto. In seguito, non è stato difficile per le forze dell’ordine ricostruire quanto accaduto e ipotizzare un movente.

Seguono ulteriori aggiornamenti.