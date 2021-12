Agricoltura, Battistoni (Mipaaf): “In Legge di bilancio riforme strutturali per abbandonare logiche di emergenza”

NewTuscia – ROMA – “La Legge di Bilancio in discussione in Parlamento prevede due miliardi per l’agricoltura, risorse incrementate di un miliardo rispetto a quelle stanziate lo scorso anno, e un pacchetto di riforme strutturali dedicate al comparto costruite proprio con l’ambizione di abbandonare le logiche emergenziali del passato, in favore di una programmazione di ampio respiro e durature nel tempo”. È quanto dichiara il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni da Viterbo, durante l’incontro “L’anno che verrà” promosso da Coldiretti Viterbo. NewTuscia – ROMA – “La Legge di Bilancio in discussione in Parlamento prevede due miliardi per l’agricoltura, risorse incrementate di un miliardo rispetto a quelle stanziate lo scorso anno, e un pacchetto di riforme strutturali dedicate al comparto costruite proprio con l’ambizione di abbandonare le logiche emergenziali del passato, in favore di una programmazione di ampio respiro e durature nel tempo”. È quanto dichiara il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni da Viterbo, durante l’incontro “L’anno che verrà” promosso da Coldiretti Viterbo.

“La nostra ambizione – ha continuato Battistoni – è di essere in grado di rispondere alle esigenze del settore con politiche espansive e di prossimità. Misure come il Fondo di mutualità nazionale, le Assicurazioni agevolate o le decontribuzioni Irpef in favore dei giovani imprenditori agricoli, fino alla legge sul biologico, di prossima approvazione, sono tutte misure pensate con una visione. I prossimi compiti dell’Italia dovranno essere dedicati a spendere bene i fondi del PNRR e della nuova Pac e non a governare emergenze continue. Il Paese ha intrapreso una nuova strada e su quella sta costruendo il proprio futuro”, ha concluso Battistoni.