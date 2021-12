“I suoni della Selva del Lamone”: viaggio scientifico-musicale a cavallo delle onde elettromagnetiche

NewTuscia – FARNESE – Domenica 19 Dicembre, a partire dalle ore 17.55, verrà trasmessa in prima assoluta, in diretta streaming sul canale YouTube di EMusic Team, l’installazione sonora “I Suoni della Selva del Lamone”.

Si tratta di un progetto scientifico-musicale targato EMusic, promosso dal Comune di Farnese per il Museo Civico “Ferrante Rittatore Vonwiller” con il contributo della Regione Lazio, realizzato da Kate Creative Studio in collaborazione con INGV e Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone.

Il progetto EMusic è frutto di una ricerca condotta da Antonio Menghini (geologo e geofisico) e da Stefano Pontani (musicista), che utilizza la tecnica TEM ovvero “Elettromagnetismo nel dominio del tempo”, da decenni utilizzata per la ricerca di risorse minerarie e idriche in tutto il mondo, e grazie alla quale è possibile registrare la risposta del sottosuolo a seguito di un’eccitazione indotta da un campo elettromagnetico.

Tale risposta, in forma di decadimento di voltaggio, può essere convertita in frequenze musicali, cosicché ogni successione stratigrafica è in grado di produrre note specifiche. Questa base può essere poi utilizzata come soundscape, ovvero come caratterizzazione sonora di un paesaggio.

A cavallo delle onde elettromagnetiche, quindi, potremo inoltrarci in un affascinante ed originale viaggio sonoro nelle viscere della Selva del Lamone, a partire dalle ultime manifestazioni del vulcano di Latera, sino alle formazioni deposte in mare aperto circa 100 milioni di anni fa.

La diretta streaming sarà preceduta dai saluti istituzionali e da una video introduzione realizzata da Atmos.

Il collegamento con la diretta potrà essere realizzato in qualsiasi momento, senza bisogno di registrazione o altro, collegandosi al canale Youtube di Emusic Team.

Il programma prevede:

17:55 – Saluti istituzionali e introduzione a “I Suoni della Selva del Lamone”

18:00 – I Suoni della Selva (I parte: dal Pleistocene al Mesozoico)

19:00 – I Suoni della Selva (II parte: dal Mesozoico al Pleistocene)

Le note poste a piè del video, con tanto di collegamenti ipertestuali, forniranno maggiori dettagli sulle modalità di realizzazione e sulle informazioni geologiche sulla Selva del Lamone.

All’interno del Museo Civico è stato posizionato stabilmente un pannello interattivo che riporta tutte le informazioni suddette.

Si ringrazia per la collaborazione la Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone e in particolare il direttore, dott. Pierluca Gaglioppa.

Per informazioni è possibile contattare la direttrice del MuRV – Museo Civico “F. Rittatore Vonwiller” di Farnese, dott.ssa Caterina Pisu, all’indirizzo di posta elettronica: museofarnese@simulabo.it

La Direzione del MuRV