Il sindaco Arena conferisce attestato di merito a Paola Pucciatti

NewTuscia – VITERBO – Il sindaco Giovanni Maria Arena ha consegnato lo scorso 7 dicembre un attestato di merito a Paola Pucciatti, giornalista viterbese e autore tv, attualmente al lavoro per Linea Verde, in onda la domenica mattina su Rai Uno. Nello specifico, si tratta di un riconoscimento per il recente premio alla carriera, ottenuto dalla giornalista nell’ambito della seconda edizione della rassegna del giornalismo agroalimentare e agroindustriale pro sud, svoltasi al museo del Bergamotto di Reggio Calabria.

“Un attestato di merito per il prestigioso riconoscimento di “giornalista agroalimentare e agroindustriale dell’anno” – ha sottolineato il sindaco Arena al momento della consegna dell’attestato stesso nella sala rossa di Palazzo dei Priori – . Un encomio per la dedizione al lavoro e la passione profuse nello svolgere l’attività giornalistica con professionalità ed estrema competenza”. “Ringrazio il sindaco Arena per questo attestato di merito – ha aggiunto la giornalista -. Per me è un altro importante riconoscimento che va ad aggiungersi al premio che mi ha conferito l’Accademia internazionale del Bergamotto, consegnato e realizzato da Gerardo Sacco, il noto orafo calabrese, conosciuto in tutto il mondo”. Presenti alla cerimonia anche i familiari della giornalista Pucciatti.