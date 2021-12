Il punto sulla tredicesima giornata di serie D

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – La capolista San Donato Tavernelle (32 punti) che sbanca 3-0 Il terreno della Pianese (18) e allunga in classifica. In rete Marzuerli, e Regoli nei primi 8 minuti, e Gerardini nella ripresa. Lornano badesse (25) batte 2-0 il Follonica Gavorrano (25) in rete Cecconi e Andreoli.

Ok il Poggibonsi (25) che batte il Triferno Lerchi (17) 2-0 in rete Riccobono, e Regoli. Scandicci (15) Arezzo (21) e Unipomezia (15) si giocherà il 5/1/2022. Bel pareggio 2-2 tra Sporting Trestina (18) e Rieti (12) Vantaggio laziale con Menghi pari di Di Cato, poi toscani avanti con Kribech, ma in extremis Canestrelli evita il ko ai reatini. Il Foligno (16) passa 3-1 a Civita Castellana contro la Flaminia (15) in rete Bisceglia, Peluso, Sirbu accorcia le distanze nel primo tempo, ma Ciganda chiude il match al 10’ della ripresa. Il Cannara (14) batte 2-1 la sangiovannese (14). Il Cascina (10) espugna 3-2 IL Campo della Pro Livorno (8).