Nel fine settimana laboratori per bambini, show cooking con chef e animazione teatrale nel centro storico di Viterbo

La Camera di Commercio Rieti-Viterbo propone nella Città dei Papi attività per bambini e adulti, in collaborazione con Slow Food, che valorizzano i prodotti tipici a Marchio Tuscia Viterbese

NewTuscia – VITERBO – Il programma di iniziative natalizie della Camera di Commercio Rieti-Viterbo nella Città dei Papi entra nel vivo nel fine settimana con attività per bambini e adulti.

In particolare alla Sala Gatti, in via Macel Gattesco n. 9, venerdì 10 dicembre si terrà il Laboratorio su educazione alimentare e creazioni artistiche per bambini con la realizzazione di dolcetti natalizi da assaggiare e portare a casa. Nel corso del laboratorio verrà distribuita una merenda sana e gustosa con prodotti del territorio. Il laboratorio sarà condotto dalla cuoca dell’Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni insieme ai formatori di Slow Food Viterbo e Tuscia. Due i turni: il primo dalle ore 16 alle 17 e il secondo dalle ore 17,15 alle 18,15.

Sabato 11 dicembre dalle ore 16 alle 19, ancora un appuntamento alla Sala Gatti con uno show cooking a “quattro mani” rivolto agli adulti con lo chef e docente del “Gambero Rosso” Salvo Cravero e la cuoca dell’Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni. Una gustosa proposta del menu del pranzo di Natale con i prodotti tipici del territorio a Marchio Tuscia Viterbese. I due chef si alterneranno nella realizzazione dei piatti con una loro interpretazione delle ricette natalizie della tradizione viterbese alla presenza dei produttori che illustreranno le caratteristiche dei loro prodotti. Un menù per il pranzo di Natale completo dall’antipasto al dolce passando per il primo e secondo, il tutto accompagnato dai vini del territorio scelti e presentati dall’enogastronomo Carlo Zucchetti.

Il laboratorio e lo show cooking sono a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a marketing@rivt.camcom.it. La partecipazione è consentita nel rispetto delle norme vigenti sul Covid-19.

Inoltre sabato 11 e domenica 12 dicembre, dalle ore 16,00 alle 18,30, giullari, circensi, saltimbanchi e cantastorie animeranno piazza Giuseppe Verdi, corso Italia e piazza delle Erbe con giochi, magia, storie e colori, per scaldare il cuore e condividere il clima gioioso delle feste. Ogni giorno, a conclusione dell’animazione, saluteranno il pubblico esibendosi in uno spettacolo in piazza delle Erbe.

Per ulteriori informazioni: www.cameracommerciorietiviterbo.it