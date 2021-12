Confartigianato. Dal 16 dicembre al via la formazione obbligatoria per la sicurezza sui luoghi di lavoro

NewTuscia – VITERBO – I corsi base e di aggiornamento periodici, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e ai sensi degli accordi Stato Regioni e consentono di adempiere all’obbligo legislativo per tutte le figure della sicurezza presenti in azienda.

Confartigianato Imprese di Viterbo ha in programma, a partire da giovedì 16 dicembre, una nuova serie di moduli formativi, base e di aggiornamento, studiati per illustrare, aggiornare ed approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 81/08, nonché per fornire nozioni specifiche utili a comprendere i principi della valutazione dei rischi dalla quale scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute e sicurezza nelle aziende.

La formazione rappresenta una delle principali misure di prevenzione e protezione sia per rendere i lavoratori consapevoli dei rischi a cui sono esposti quotidianamente nello svolgere la propria attività, sia a sensibilizzarli circa le problematiche in materia di sicurezza sul lavoro. E’, infatti, fondamentale che tutti coloro che lavorano in azienda si impegnino costantemente nella corretta applicazione di tutte le procedure volte ad una riduzione dei rischi e, quindi, in ultima analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Ambiente & Sicurezza ai numeri 0761-337942/12.