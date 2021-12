Il punto sulla sesta giornata della terza categoria

NewTuscia – Bene la capolista Fabrica (15 punti) che sbanca 4-1 Tessenano (0) in rete Giardini (doppietta) Pelin, De Luca per gli ospiti, Bosco per i locali. La Virtus Caprarola (13) sbanca Blera (0) in rete Allegri e Marchini (doppietta).

Il Calcio Tuscia (12) travolge 4-1 il Tuscia United (10) per i locali D’ Onofrio Ranaldi, Santucci, Angelucci, per gli ospiti Fabbri. Viterbo Football Club (0) United Alta Tuscia (11) rinviata. L’ Anguillara (fuori classifica) batte 4-2 il Sassacci (9).

Polisportiva Farnese (6) Club Tarquinia (8) rinviata. Il Gallese United (4) batte 4-1 il Celleno (4) in rete Mariani, Leser (doppietta) Ferramondo, per gli ospiti Rossetti.